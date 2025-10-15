Ένα από τα πιο ιστορικά σημεία συνάντησης της πόλης μας επιστρέφει σε εντελώς νέα, φρέσκια και μοντέρνα εκδοχή, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη μακρά κληρονομιά του.

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, το πολυαναμενόμενο έργο της MHV, ανακοινώνει υπερήφανα την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά σημεία συνάντησης της Λευκωσίας. Το Orangery είναι έτοιμο ξανά να κερδίσει την καρδιά του πιο εκλεκτικού κοινού της πρωτεύουσας, το οποίο για πολλά χρόνια σύχναζε στους πανέμορφους χώρους του για τις προσωπικές και επαγγελματικές συναντήσεις του, αλλά συγχρόνως έρχεται να συναρπάσει και το πιο απαιτητικό διεθνές κοινό της πόλης.

Πάντα πιστό στην ιστορία και την παράδοσή του, το λουσμένο στο φυσικό φως Orangery εισέρχεται στη νέα του εποχή σε μία εντελώς διαφορετική, ανασχεδιασμένη και φρέσκια εκδοχή του, κρατώντας ζωντανό το παρελθόν αλλά ατενίζοντας ταυτόχρονα το πιο λαμπερό του μέλλον. Το εντυπωσιακό νέο venue του ξενοδοχείου είναι έτοιμο για ακόμη μία φορά να φιλοξενήσει την καθημερινή ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της πρωτεύουσας, μέσα σε έναν χώρο που συνδυάζει τη γοητεία του παρελθόντος με μοντέρνα στοιχεία και σύγχρονη διάθεση. Γήινοι τόνοι και εκτενής χρήση φυσικών υλικών δημιουργούν μία φιλόξενη ατμόσφαιρα σε αυτήν την ολοκαίνουρια άφιξη, που έρχεται να προσφέρει all-day dining & drinking εμπειρίες, με φόντο την απρόσκοπτη θέα στην πισίνα και τους κήπους.

Στο επίκεντρο της νέας εποχής του Orangery τοποθετείται μία υπερμεγέθης εικαστική σύνθεση η οποία καλύπτει ολόκληρη την οροφή του χώρου και είναι φιλοτεχνημένη από την εικαστικό Agata Leszczynska. Το πολυβραβευμένο D/DOCK design studio, στο οποίο η MHV έχει αναθέσει το συνολικό design του The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, έχει συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν με τη διακεκριμένη εικαστικό σε πολλά διαφορετικά καλλιτεχνικά και design έργα.

Το εντυπωσιακό αυτό έργο τέχνης καλύπτει ολόκληρη την οροφή με τα τέσσερα κοίλα μέρη της και εκτείνεται σε 206 τετραγωνικά μέτρα, ενώ είναι εμπνευσμένο από την κυπριακή κληρονομιά και αποτίνει φόρο τιμής στη μακρά και συναρπαστική ιστορία της πόλης. «Η εικαστική σύνθεση η οποία καλύπτει ολόκληρη την οροφή του Orangery αντικατοπτρίζει τη στενή σχέση της Λευκωσίας με το νερό, μία πολύτιμη πηγή ζωής. Με έμπνευση τις παραδοσιακές αυλές με τα πηγάδια και τα ρυάκια τους, όπου μέσα μεγάλωναν πορτοκαλιές, αυτό το έργο μεταμορφώνει αυτά τα στοιχεία που δίνουν ζωή σε γραμμές γεμάτες ροή. Αυτές οι φόρμες παραπέμπουν σε αρχαία κυπριακά μοτίβα, που κάποτε συναντούσαμε χαραγμένα σε κεραμικά σκευή και άλλα προϊόντα που οι κάτοικοι εξήγαγαν στην Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα συμβολίζουν τις διαφορετικές ιστορίες και κουλτούρες που συναντώνται στη Λευκωσία, ένα «χωνευτήρι» πολιτισμών και ιστορίας. Το έργο προτρέπει τους επισκέπτες να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη, ενώ τιμά την έννοια της κοινότητας, της κληρονομιάς και του ποιητικού πνεύματος της κυπριακής φιλοξενίας», δηλώνει η καλλιτέχνιδα, η οποία ταξίδεψε μέχρι την Λευκωσία για πρώτη φορά στη ζωή της, προκειμένου να δημιουργήσει αυτό το μοναδικό έργο.

Το Orangery πρόκειται σύντομα να καλωσορίσει τους πρώτους επισκέπτες του, μαζί με το πολυαναμενόμενο opening του The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, και είναι σίγουρο πως θα γίνει ξανά το απόλυτο σημείο συνάντησης και ένα ζωτικό κομμάτι του γεμάτου ζωή καθημερινού lifestyle της πόλης μας.

Σχετικά με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel

Ιδιοκτησία της MHV Mediterranean Hospitality Venture, πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή Autograph Collection by Marriott. Ως πεντάστερο city business hotel, τιμά την κληρονομιά και την ιστορία του εμβληματικού του κτηρίου, το οποίο υπήρξε επί δεκαετίες σκηνικό πολιτικών εξελίξεων και σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Διαθέτει 283 δωμάτια και 18 σουίτες, εστιατόρια – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan στην Κύπρο -, εσωτερική και εξωτερικές πισίνες, spa, κομμωτήριο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και padel, αίθουσα ballroom, συνεδριακούς χώρους, γκαλερί και πολυτελείς boutiques. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκονται οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο έκτασης 10.000 τ.μ.

The Landmark Nicosia, Autograph Collection

Website: thelandmarknicosia.com

Email: info@thelandmarknicosia.com

Σχετικά με τη MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Με στόχο τη δημιουργία μοναδικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.

MHV Mediterranean Hospitality Venture PLC

mhvgroup.com

E: headoffice@mhvgroup.com

T: +357 2584 2900