Μπορεί να το έχεις ακούσει άπειρες φορές, αλλά ως γνωστόν «η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης»: η ανακύκλωση αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές καθημερινές συνήθειες που μπορούμε να υιοθετήσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος.

Όμως, δεν αρκεί να βάζεις στις ειδικές σακούλες ή στους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού «καμπάνες» οτιδήποτε θεωρείς ότι ανακυκλώνεται. Κι αυτό γιατί η σωστή ανακύκλωση δεν ξεκινά όταν φτάσουν οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες στο κέντρο διαλογής, αλλά αρχίζει από το σπίτι μας, και συγκεκριμένα από τον διαχωρισμό των υλικών που κάνουμε εμείς! Αυτή η διαδικασία ονομάζεται διαλογή στην πηγή και είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη μέθοδος ανακύκλωσης.

Προφανώς, λάθη έχουμε κάνει όλοι και όλες και ο συνήθης λόγος είναι η ελλιπής ή λανθασμένη πληροφόρηση γύρω από τον σωστό διαχωρισμό. Αυτά τα λάθη, όμως, μπορεί να έχουν πολύ πιο σοβαρές συνέπειες απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε.

Μια μικρή απροσεξία μπορεί να ακυρώσει μια μεγάλη προσπάθεια

Ας ξεκινήσουμε με ένα απλό παράδειγμα: φάγαμε την πίτσα! Από συνήθεια, παίρνεις λοιπόν το χαρτόκουτο της πίτσας και το βάζεις στην ειδική σακούλα Χαρτιού. Τι ξέχασες να κάνεις; Να αφαιρέσεις τη βάση χαρτιού από τα υπολείμματα πίτσας. Δεν φταις εσύ, μάλλον δεν ήξερες ότι αρκεί μια «βρώμικη» συσκευασία για να επηρεάσει ολόκληρο το περιεχόμενο της σακούλας.

Αυτή η απροσεξία μπορεί να σου φαίνεται οριακά ασήμαντη, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα και μία συσκευασία που δεν έχει καθαριστεί από υπολείμματα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα επόμενα στάδια επεξεργασίας όλων των υλικών που έχεις τοποθετήσει στην ίδια σακούλα. Άσε που και για λόγους υγιεινής (ειδικά οι μυρωδιές), τα γατάκια θα της επιτεθούν για να πάρουν το φαγητό, οπότε χρειάζεται προσοχή. Το αποτέλεσμα: μπορεί όλα να πρέπει να καταλήξουν τελικά στα κοινά απορρίμματα και η προσπάθειά σου να πάει, δυστυχώς, χαμένη!

Ο λανθασμένος διαχωρισμός κοστίζει σε χρόνο, ενέργεια και πόρους

Πού πάνε οι συσκευασίες που ανακυκλώνεις; Στα κέντρα διαλογής! Και μπορεί να τα φαντάζεσαι σαν τεράστιες, τελείως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι λειτουργούν με ένα συνδυασμό μεθόδων μηχανικής-χειρωνακτικής διαλογής.

Σε ό,τι αφορά τα μη σωστά διαχωρισμένα υλικά που καταφθάνουν εκεί, αυτά συγκεκριμένα απαιτούν επιπλέον χειρισμό και ανθρώπινη εργασία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το λειτουργικό κόστος και να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Επιπλέον, ορισμένα υλικά που έχουν λερωθεί, όπως αναφέραμε και παραπάνω, από την πρώτη οικιακή διαλογή μειώνουν την ποιότητα της ανακύκλωσης. Με λίγα λόγια, στα κέντρα διαλογής δεν μπορούν να κάνουν «μαγικά», ώστε να γίνουν πάλι κατάλληλα για να προχωρήσουν στην επεξεργασία, η οποία αποτελεί το επόμενο στάδιο της διαδικασίας της ανακύκλωσης.

Οι «συνήθεις ύποπτοι» του λανθασμένου διαχωρισμού συσκευασιών

Αρκετές φορές, από υπερβάλλοντα ζήλο, άγνοια ή έναν συνδυασμό και των δύο, τοποθετείς στις ειδικές σακούλες ή στους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού (καμπάνες), συσκευασίες ή αντικείμενα που δεν ανακυκλώνονται, θεωρώντας τα «αθώα». Στην πραγματικότητα, όμως, προκαλούν προβλήματα στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Ακολουθούν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Χάρτινες συσκευασίες στις διάφανες σακούλες PMD : Οι χάρτινες συσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται στις καφέ σακούλες του χαρτιού και όχι στις διάφανες σακούλες του PMD.

Πολυστερίνη: Μην τοποθετείς πολυστερίνη στις ειδικές σακούλες ανακύκλωσης.

Χαρτί κουζίνας, υγείας ή μωρομάντηλα και χάρτινα πιάτα : Μην τοποθετείς χαρτί κουζίνας, υγείας ή μωρομάντηλα και χάρτινα πιάτα μαζί με τις χάρτινες συσκευασίες που θέλεις να ανακυκλώσεις.

Παιγνίδια: Μην τοποθετείς οποιαδήποτε παιγνίδια στην ανακύκλωση. Αυτά πρέπει να μεταφέρονται στα Πράσινα Σημεία.

Συσκευασίες με υπολείμματα φαγητού ή υγρού : Θα πρέπει να αδειάζονται και να ξεπλένονται για σκοπούς υγιεινής αλλά και για καλύτερα αποτελέσματα στην ανακύκλωση.

Όλα τα παραπάνω υλικά, αντί να συμβάλλουν, δυσχεραίνουν τη διαλογή και καθυστερούν την ανακύκλωση των πραγματικά αξιοποιήσιμων απορριμμάτων.

Μικρές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Η λύση στον σωστό οικιακό διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων συσκευασιών δεν είναι, ευτυχώς, πυρηνική φυσική. Χρειάζεται απλώς λίγη περισσότερη προσοχή και να ακολουθείς τα παρακάτω βήματα:

Ξεπλένουμε τις συσκευασίες (όσες χρειάζονται ξέπλυμα) πριν τις ρίξουμε στον κάδο ή τις βάλουμε στην ειδική σακούλα. Διπλώνουμε τα χαρτόκουτα για εξοικονόμηση χώρου. Κλείνουμε καλά τις ειδικές σακούλες για να προφυλάξουμε τα υλικά από τη βροχή.

Τι γίνεται όταν ανακυκλώνουμε καλά;

Η ανακύκλωση δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, αλλά μια επιλογή που κάνουμε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε έναν βιώσιμο πλανήτη. Γιατί κάθε σωστά διαχωρισμένο υλικό αποτελεί μια μικρή αλλά ουσιαστική νίκη για το περιβάλλον.

Και η Green Dot Κύπρου, το πρώτο συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών στη χώρα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, καθώς έχει οικοδομήσει ένα δίκτυο συλλογής από πόρτα σε πόρτα που σήμερα καλύπτει περίπου το 90% του πληθυσμού της Κύπρου και έχει ως αποτέλεσμα την ανακύκλωση έως και 80.000 τόνων υλικών συσκευασιών ετησίως.

Γιατί, σύμφωνα με την Green Dot, όταν «ανακυκλώνουμε καλά, ζούμε καλύτερα»! Κι εσύ μπορείς να ενημερωθείς σήμερα για όλους της κανόνες της καλής ανακύκλωσης και τις δράσεις του οργανισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του, καθώς και στα κανάλια του σε YouTube, Instagram και Facebook, και να γίνεις μέρος αυτής της τόσο πολύτιμης προσπάθειας.