Πώς να χωρέσουν 60 χρόνια σε μια βραδιά; Κι όμως, με ανοιχτές καρδιές, με λόγια που ξεχείλιζαν υπερηφάνεια, με βλέμματα που έλεγαν χιλιάδες ιστορίες, χώρεσαν και συμπύκνωσαν συναισθήματα δεκαετιών μέσα σε λίγες ώρες.

Την Τετάρτη, 29/10/2025, η ευρύτερη μεγάλη οικογένεια του Ομίλου Frou Frou, εργαζόμενοι, φίλοι και συνεργάτες συναντήθηκαν για να γιορτάσουν παρέα τη διαδρομή μιας εταιρίας που κατάφερε να συνδέσει το έργο και το όνομά της, με την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα του τόπου.

Με οραματιστή και οδηγό τον ιδρυτή της εταιρείας, αείμνηστο κ. Χάρη Χατζηκυριάκο, γενιές εργαζομένων κατέθεσαν την προσωπικότητα, τον επαγγελματισμό και το μεράκι τους, συμβάλλοντας στην ανέλιξη μιας μάρκας που έμελλε να μπει σε κάθε σπίτι της Κύπρου, με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας που δημιούργησαν φανατικούς οπαδούς! Πάντα με θεμέλιους άξονες την παράδοση και την καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Όμιλος παρουσίασε σε επίσημη πρώτη, το νέο προϊόν της οικογένειας προϊόντων Frou Frou. To TELIO. Μια νέα σειρά γκοφρέτας με γεύσεις Βανίλια, Σοκολάτα, Πραλίνα φουντουκιού και βασικό χαρακτηριστικό την πλούσια κρέμα που αποτελεί το 72% του προϊόντος, καλύπτοντας με τη μοναδική χαρακτηριστική υφή την τραγανή γκοφρέτα.

Με αφορμή τα 60 χρόνια της, η εταιρεία επέλεξε να μετατρέψει αυτό το ορόσημο σε μια πράξη ευγνωμοσύνης – προς την κοινωνία, τα παιδιά, το περιβάλλον και όλους όσοι αποτελούν μέρος της ιστορίας της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος σχεδίασε ένα πλέγμα δράσεων που αντικατοπτρίζει τις αξίες του και δίνει ουσιαστικό νόημα στον εορτασμό. Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες συνοψίζουν όσα πρεσβεύει και οραματίζεται για το μέλλον:

Καταπολέμηση της Πείνας: Δωρεά 60.000 συσκευασιών προϊόντων σε ιδρύματα, νοσοκομεία, σχολεία και φοιτητές, με στόχο τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη. Συμμετοχή & Γιορτή της Κοινότητας: Πρόσκληση στους καταναλωτές να μοιραστούν αγαπημένες στιγμές με προϊόντα Frou Frou, δημιουργώντας μια συλλογική γιορτή μνήμης και συναισθήματος. Τα Παιδιά ως Φορείς Αλλαγής: Διαγωνισμοί ζωγραφικής, εκπαιδευτικά εργαστήρια, ξεναγήσεις, ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης & υποτροφίες που ενισχύουν τη νέα γενιά. Βιωσιμότητα & Περιβαλλοντική Δράση: Υιοθέτηση 600 δέντρων, ανακύκλωση νερού, φωτοβολταϊκά και επετειακές συσκευασίες μειωμένου πλαστικού αποτυπώματος, για ένα πιο πράσινο αύριο.

Η πορεία αυτή των 60 χρόνων μετριέται με χιλιάδες βήματα, προγραμματισμό, κόπο, όραμα και δεδομένα που αναμφίβολα συνυφαίνουν την ιστορία της Frou Frou με την ιστορία του τόπου.

www.froufrou.com.cy