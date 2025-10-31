Καθημερινά, από τις 15:00 έως τις 17:00, η εταιρεία εφαρμόζει το Quiet Hour, κάνοντας αισθητηριακά προσβάσιμα τα καταστήματά της στην Κύπρο για άτομα στο φάσμα του Αυτισμού και με προβλήματα Αισθητηριακής επεξεργασίας

Η Κωτσόβολος, σε συνεργασία με τη TheHappyAct, ξεκίνησε να εφαρμόζει το «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα» και στα καταστήματά της στην Κύπρο, εστιάζοντας στη βέλτιστη εξυπηρέτηση ατόμων στο φάσμα του Αυτισμού, καθώς και με προβλήματα Αισθητηριακής Επεξεργασίας.Μέσα από τη μείωση των ηχητικών, οπτικών και οσφρητικών ερεθισμάτων, η Κωτσόβολος ενσωματώνει την αισθητηριακή προσβασιμότητα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία γαλήνια εμπειρία αγορών για όλους.

Η εφαρμογή του «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα» ξεκίνησε στην Κύπρο τον Οκτώβριο 2025, όπου στο πλαίσιο αυτής της νέας πρωτοβουλίας, η εταιρεία βάζει σε σίγαση όλους τους ήχους, μειώνει τον φωτισμό και άλλους αισθητηριακούς παράγοντες εντός του καταστήματος, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον αγορών προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νευροδιαφορετικών ατόμων και όχι μόνο.

Καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής), από τις 15:00 έως τις 17:00, τα 3 καταστήματα της Κωτσόβολος στην Κύπρο (σε Λεμεσό, Λευκωσία, Πάφο) προσαρμόζονται, ώστε να μειωθούν τα αισθητηριακά ερεθίσματα που θα συναντήσει κανείς σε αυτά. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται οι ακόλουθες προσαρμογές:

Μειωμένος φωτισμός , που προσφέρει μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα, ιδανική για όσους είναι ευαίσθητοι σε έντονους φωτισμούς.

, που προσφέρει μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα, ιδανική για όσους είναι ευαίσθητοι σε έντονους φωτισμούς. Απενεργοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές , όπως τηλεοράσεις, ηχεία και laptop, που ελαχιστοποιούν περιττούς θορύβους και οπτικές παρεμβολές.

, όπως τηλεοράσεις, ηχεία και laptop, που ελαχιστοποιούν περιττούς θορύβους και οπτικές παρεμβολές. Απουσία μουσικής και ανακοινώσεων , δημιουργώντας έναν ήσυχο χώρο.

, δημιουργώντας έναν ήσυχο χώρο. Αφαίρεση αρωματικών χώρου, για λιγότερα οσφρητικά ερεθίσματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Κωτσόβολος είναι ο πρώτος retailer που ενσωμάτωσε την αισθητηριακή προσβασιμότητα στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, καθώς σε συνεργασία με την TheHappyAct, έχει χαρτογραφήσει τα τρία καταστήματά της στην Κύπρο και διαθέτοντας αισθητηριακές πληροφορίες γι’ αυτά μέσα από το site της, όπως τους αισθητηριακούς χάρτες, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία ασφαλή περιήγηση και βέλτιστη εμπειρία αγορών. Μάθετε περισσότερα, κάνοντας κλικ εδώ.

Με το «Quiet Hour», το οποίο αναπτύχθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια», η Κωτσόβολος δεν προσφέρει απλώς ένα ήρεμο περιβάλλον αγορών, αλλά δημιουργεί έναν χώρο αποδοχής, ισότητας και σεβασμού, όπου όλοι οι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση στην τεχνολογία και ζουν μια εμπειρία αγορών, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς, για έναν κόσμο που μας χωράει όλους.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία «Quiet Hour – Ήσυχη Ώρα».

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο.