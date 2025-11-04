Η MHV, Mediterranean Hospitality Venture, απέσπασε το οικολογικό σήμα πιστοποίησης Green Offices για τη συνεχή της δέσμευση στη βιωσιμότητα και τις οικολογικές πρακτικές της.

Η MHV, Mediterranean Hospitality Venture,ανακοινώνει υπερήφανα ακόμη μία διάκριση, αυτή τη φορά όμως αναφορικά με την αδιάκοπη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και στις ηθικές και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές της. H MHV διακρίθηκε με το Green Offices eco-label γεγονός που πιστοποιεί τις συνεχείς προσπάθειες να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να βοηθήσει το προσωπικό της να μείνει πιστό στη δέσμευση για ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για όλους.

Το Green Offices είναι ένα καινοτόμο οικολογικό σήμα πιστοποίησης για γραφεία. Δίνεται σε επιχειρήσεις που ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων, την ανάπτυξη χώρων πρασίνου, την περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ. Η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, η μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, και η δέσμευση του προσωπικού τους στη βιωσιμότητα είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την εξασφάλιση της διάκρισης Green Offices, την οποία πλέον υπερήφανα κατέχει η MHV.

Ο Εθνικός Συντονιστής του Προγράμματος Green Offices είναι ο μη κυβερνητικός Σύνδεσμος Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Κύπρου (CYMEPA), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, φιλανθρωπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει στην ενθάρρυνση και την ενεργό υποστήριξη αποτελεσματικών προσπαθειών για την πρόληψη όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης. Το Πρόγραμμα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας.

Η προσέγγιση της MHV στη βιωσιμότητα βασίζεται σε συγκεκριμένες αξίες και πρακτικές. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν την ενεργή συμμετοχή στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνεχή μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, τη σημαντική εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία και τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα νομικά, ηθικά και κοινωνικά στάνταρ, ένα εξαιρετικό παράδειγμα του οποίου αποτελεί το γεγονός πως το πολυβραβευμένο Parklane, a Luxury Collection Resort and Spa, στη Λεμεσό, ακολουθεί το Business Conduct Guide and Serve 360 της Marriott, που τιτλοφορείται “Doing Good in Every Direction”. H MHV επίσης βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Σήμερα, η βιωσιμότητα γενικότερα προσεγγίζεται κυρίως μέσα από τρεις θεμελιώδεις πυλώνες, τους οποίους η MHV υπηρετεί. Το πρώτο βήμα είναι η «Μείωση», που αναφέρεται στην κατανάλωση των φυσικών πόρων και στη μείωση αυτής της κατανάλωσης. Το δεύτερο βήμα είναι η «Επαναχρησιμοποίηση», που αφορά στην χρήση ενός αντικειμένου ξανά, αφού ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, είτε για τον ίδιο σκοπό είτε με κάποιον νέο τρόπο. Το τρίτο βήμα είναι η «Ανακύκλωση», που αναφέρεται στην επαναφορά ενός αντικειμένου στα αρχικά του υλικά και στη μεταμόρφωσή του σε κάτι νέο.

Η πιστοποίηση Green Offices αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη δέσμευση της MHV απέναντι σε θέματα εταιρικής ευθύνης και ενίσχυσης της τοπικής κοινότητας, εξασφαλίζοντας, μεταξύ και άλλων δράσεων, πως τα έργα της θα έχουν το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στον περιβάλλοντα χώρο τους αλλά και στον πλανήτη γενικότερα.

Σχετικά με την MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Με στόχο τη δημιουργία μοναδικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.

MHV Mediterranean Hospitality Venture PLC

Website: mhvgroup.com

E: headoffice@mhvgroup.com

T: +357 2584 2900