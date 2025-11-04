Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) υλοποιεί για τέταρτη συνεχή χρονιά την Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (CΥGraduates), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”, το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω έρευνα έχει ως στόχο τη διασύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με την αγορά εργασίας.

Η έρευνα CΥGraduates

Η έρευνα CΥGraduates αποσκοπεί στη συλλογή δεδομένων σε διαχρονική βάση σχετικά με την είσοδο των αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου στην αγορά εργασίας, τις εμπειρίες φοίτησής τους και τις δεξιότητες που απέκτησαν, καθώς και στη διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Ποιοι συμμετέχουν στον τέταρτο κύκλο της έρευνας CΥGraduates;

Στον τέταρτο κύκλο της έρευνας συμμετέχουν οι απόφοιτοι/ες των ακαδημαϊκών ετών 2019-2020 και 2023-2024. Συγκεκριμένα:

Απόφοιτοι/ες από όλα τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου

Απόφοιτοι/ες από Προγράμματα Σπουδών που οδήγησαν στην απόκτηση ενός εκ των ακόλουθων Τίτλων Σπουδών: Πιστοποιητικό, Δίπλωμα, Ανώτερο Δίπλωμα, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό

Απόφοιτοι/ες όλων των τύπων φοίτησης (π.χ. απόφοιτοι/ες πλήρους φοίτησης, μερικής φοίτησης, εξ αποστάσεως φοίτησης)

Απόφοιτοι/ες όλων των εθνικοτήτων

Απόφοιτοι/ες που διαμένουν είτε εντός είτε εκτός Κύπρου

Συμμετοχή – Πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο 2025 μέχρι και τον Ιανουάριο 2026 και γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου διάρκειας περίπου 10–12 λεπτών. Η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο είναι δυνατή μέσω της ιστοσελίδας του έργου https://skilltracking.highereducation.ac.cy/el/cygraduates/ ή μέσω του προσωπικού συνδέσμου που αποστέλλεται με email ή sms σε όλους/όλες τους/τις αποφοίτους/απόφοιτες των πιο πάνω ακαδημαϊκών ετών από το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης του οποίου είναι απόφοιτοι/ες.

Με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στη σημαντική αυτή Έρευνα, όλοι/ες οι απόφοιτοι/ες λαμβάνουν ένα μικρό δώρο, ενώ με την ολοκλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου, συμμετέχουν στην κλήρωση για μεγαλύτερα δώρα – δωροεπιταγές για αγορά αθλητικών ειδών, ηλεκτρονικών προϊόντων και προϊόντων υπεραγορών.

Η συμμετοχή των αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Εθνική Έρευνα CYGraduates είναι σημαντική γιατί:

Συνεισφέρουν στη βελτίωση της Ανώτερης Εκπαίδευσης:

Παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών και να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών τους, για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Συνεισφέρουν στη χάραξη πολιτικής:

Ενισχύουν τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών, συμβάλλοντας σε μια πιο αποτελεσματική σύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Ενισχύουν την απασχολησιμότητα:

Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης των αποφοίτων.

Πρόσβαση στα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να ενημερωθούν για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις εξελίξεις στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

Ενημέρωση για την εξέλιξη της έρευνας

Ενημέρωση για την εξέλιξη της έρευνας και τα αποτελέσματά της γίνεται μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (στο Facebook και στο Instagram).

Η συμμετοχή κάθε απόφοιτου/ης Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου στην έρευνα CYGraduates είναι απαραίτητη και σημαντική!

Μαζί διαμορφώνουμε το μέλλον της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.