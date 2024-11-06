Για μια χώρα που δεν θα επαναπαύεται σε ό,τι γνωρίζει αλλά θα επενδύει σε ό,τι έρχεται

Ο σωστός μετασχηματισμός και οι προσπάθειες για ανάπτυξη και ενίσχυση της οικονομίας έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Το όραμα για το πού θέλουμε να βρίσκεται η Κύπρος μέσα στα επόμενα 15 με 20 χρόνια.

Η ματιά πλέον στρέφεται στο μέλλον, σε μια χώρα που δεν θα επαναπαύεται σε ό,τι γνωρίζει αλλά θα επενδύει σε ό,τι έρχεται. Βλέποντας μπροστά, η Πολιτεία έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες λογιστών, δικηγόρων και στον τουρισμό. Οι συγκεκριμένοι τομείς, όσο κρίσιμοι κι αν παραμένουν, δεν είναι πλέον αρκετοί για να σηκώσουν το βάρος μιας οικονομίας που θέλει να είναι ανταγωνιστική, ανθεκτική και πρωτοπόρα.

Η πραγματικότητα είναι πως το κράτος καλείται να προχωρήσει με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις νέες ανάγκες της εποχής. Στον πυρήνα αυτής της μετάβασης βρίσκεται η τεχνολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι το κράτος έχει στραφεί – και σωστά – στην προσέλκυση εταιρειών από το εξωτερικό, στην ένταξη εξειδικευμένων εργαζομένων στην κυπριακή αγορά, αλλά και στη δημιουργία συνθηκών που στηρίζουν τις τοπικές νεοφυείς επιχειρήσεις και τις υφιστάμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία.

Η κυπριακή οικονομία στρέφεται σε νέους τομείς. Δεν πρόκειται για θεωρητική ανάγκη, αλλά για επιλογή επιβίωσης. Θα ήταν σφάλμα εάν η Κύπρος παρέμενε εγκλωβισμένη στις παραδοσιακές υπηρεσίες. Ευτυχώς, τα μάτια και τα αυτιά της Πολιτείας έμειναν ανοιχτά. Ο σχεδιασμός εξελίσσεται και, κυρίως, αρχίζει να εφαρμόζεται.

Τα παραδείγματα αυτής της στροφής είναι πλέον ορατά. Από την ενεργή προσπάθεια επαναπατρισμού Κυπρίων που διαπρέπουν στο εξωτερικό σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, μέχρι την προσέλκυση διεθνών εταιρειών πληροφορικής και ψηφιακών υπηρεσιών, το κράτος δείχνει πως θέλει να περάσει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Σημαντικό ρόλο επιτελεί το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο προωθεί την ψηφιακή οικονομία και την επιχειρηματικότητα, θέτοντας τις βάσεις για ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό οικοσύστημα.

Όπως αναφέρει το ίδιο το Υφυπουργείο, οι στόχοι είναι απαιτητικοί και προϋποθέτουν δέσμευση σε όλα τα επίπεδα, ριζικές αλλαγές σε υποδομές, συστήματα και υπηρεσίες, αλλά και σοβαρή οικονομική επένδυση. Είναι καθήκον της Πολιτείας να παρέχει στις επιχειρήσεις τα απαραίτητα εργαλεία για να ψηφιοποιηθούν, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να δημιουργήσουν προϊόντα με εξωστρέφεια. Η ηλεκτρονική ταυτότητα, η πλήρης ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και τα προγράμματα στήριξης καινοτομίας είναι πλέον κεντρικά εργαλεία και όχι δευτερεύουσες σκέψεις.

Παράλληλα, μέσω του νέου Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων, που υλοποιείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ενθαρρύνονται επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικό και αυτοματοποίηση. Το σχέδιο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος το Αύριο» και στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ, με προϋπολογισμό €30 εκατ. για την περίοδο 2021-2027.

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί επίσης καταλυτικό παράγοντα. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει ένα ολιστικό πλαίσιο κινήτρων για επιχειρήσεις τεχνολογίας, επιστήμης και νεοφυείς εταιρείες. Το πλαίσιο αυτό καλύπτει μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό περιβάλλον, πολιτικές μετανάστευσης, παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας για γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και ανάπτυξη υποδομών, από τη συνδεσιμότητα μέχρι την αστική ανάπτυξη.

Η πορεία προς ένα προηγμένο ψηφιακό οικοσύστημα δίνει ιδιαίτερο βάρος στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Blockchain, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματισμοί, κυβερνοασφάλεια, δεν αποτελούν πια λέξεις εντυπωσιασμού, αλλά εργαλεία νέας οικονομίας. Η αξιοποίησή τους δεν θα καθορίσει μόνο το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου, αλλά και την κοινωνική της συνοχή, τη θέση της στην Ευρώπη και την ικανότητά της να αντιμετωπίζει κρίσεις.

Συμπερασματικά, η στροφή της κυπριακής οικονομίας σε νέους τομείς δεν είναι απλώς επιλογή, αλλά αναγκαιότητα. Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, η επένδυση στην τεχνολογία και η δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης με γνώμονα το μέλλον, είναι ο μόνος δρόμος για να σταθεί η χώρα δυνατή στις προκλήσεις που έρχονται. Και αυτή τη φορά, φαίνεται πως προχωρούμε ως κράτος προς τη σωστή κατεύθυνση.

