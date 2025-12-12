Πρύτανης Πουγιούτας: «Μέσα από τη συμμετοχή του στη Συμμαχία NEOLAiA, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνεχίζει να αναβαθμίζει τη διεθνή του αναγνώριση»

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ως εταίρος της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων NEOLAiA, συμμετείχε στις συναντήσεις εργασίας της Συμμαχίας που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο, στην Ιταλία, στις 2-4 Δεκεμβρίου 2025. Οι συναντήσεις αποτέλεσαν σημαντικό ορόσημο, καθώς διεξάχθηκαν με τη συμπλήρωση περίπου δύο ετών εντατικής συνεργασίας και υλοποίησης δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στον μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και στην ενίσχυση του περιφερειακού αντίκτυπου των πανεπιστημίων.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε από πολυάριθμη ομάδα ακαδημαϊκών, ερευνητών, διοικητικών λειτουργών, και φοιτητών/τριών, με επικεφαλής τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα, ο οποίος συμμετέχει στο Πρυτανικό Διοικητικό Συμβούλιο της Συμμαχίας. Η ισχυρή αυτή παρουσία υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευση του Πανεπιστημίου να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της Συμμαχίας, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας όσο και σε επίπεδο φοιτητικής εμπειρίας και κοινωνικής προσφοράς.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών, υλοποιήθηκε πλούσια δέσμη εργασιών, μεταξύ των οποίων η NEOLAiA Agora, θεματικές συνεδρίες σε σχέση με τους βασικούς πυλώνες της Συμμαχίας, καθώς και συναντήσεις των Πακέτων Εργασίας (Work Packages), όπου ομάδες από όλα τα ιδρύματα/εταίρους παρουσίασαν την πρόοδο, συντόνισαν τα επόμενα βήματα και διερεύνησαν νέες συνέργειες για τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού, ενισχυμένης κινητικότητας, κοινωνικής ένταξης, περιφερειακής ανάπτυξης και ανοικτής επιστήμης, τομείς στους οποίους το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο, ως επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και συν-επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας «Ανοικτή Επιστήμη».

Στο πλαίσιο ειδικής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας και οι Πρυτάνεις των άλλων οκτώ Πανεπιστημίων, συζήτησαν τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Συμμαχίας. Ο διάλογος επικεντρώθηκε στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, στην ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης, στην προώθηση της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης, στην

περαιτέρω διεύρυνση των ευκαιριών κινητικότητας φοιτητών/τριών και προσωπικού, καθώς και στην εμβάθυνση της ψηφιακής συνεργασίας στο πλαίσιο ενός κοινού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ανώτατης εκπαίδευσης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, δήλωσε: «Μέσα από τη συμμετοχή του στη NEOLAiA, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συνεχίζει να ενδυναμώνεται και να αναβαθμίζει την διεθνή του αναγνώριση, προσφέροντας σε φοιτητές/τριες, διδακτικό/ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό πρόσβαση σε νέες μορφές κινητικότητας, σε κοινά προγράμματα σπουδών (υπό ανάπτυξη), σε διαπανεπιστημιακά διεπιστημονικά ερευνητικά δίκτυα και σε καινοτόμες δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Η ενεργός εμπλοκή στις εργασίες της Συμμαχίας επιβεβαιώνει τον στρατηγικό προσανατολισμό του Πανεπιστημίου προς μια σύγχρονη, ανοιχτή και ψηφιακά εξελιγμένη ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή παιδεία».

Σχετικά με τη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων NEOLAiA

Η Συμμαχία NEOLAiA τυγχάνει χρηματοδότησης ύψους 14.4 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάρκεια 4 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος European University Alliances.

Μεταξύ άλλων, κύριος στρατηγικός στόχος της συμμαχίας είναι η ενδυνάμωση και η απόκτηση μιας κοινής ψηφιακής ταυτότητας των μελών της, η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση της ανεκτικότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, η επένδυση στην έρευνα και στην προσφορά στην κοινωνία και τον πολιτισμό, η στήριξη της δημοκρατίας, η προσφορά καινοτόμων λύσεων για την παγκόσμια υγεία και η παροχή υψηλής ποιότητας παιδείας.

Μαζί με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συμμετέχουν στο δίκτυο κορυφαία, νεαρά, εξωστρεφή και καινοτόμα πανεπιστήμια, που κατατάσσονται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, σύμφωνα με τις κύριες πανεπιστημιακές κατατάξεις: το University of Jaén (Ισπανία), το University of Tours (Γαλλία), το Bielefeld University (Γερμανία), το Örebro University (Σουηδία), το University of Salerno (Ιταλία), το Šiauliai State University of Applied Sciences (Λιθουανία), το “Ştefan Cel Mare” University of Suceava (Ρουμανία), και το University of Ostrava (Τσεχία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων NEOLAiA, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://neolaiacampus.eu/