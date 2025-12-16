20-21 Δεκεμβρίου 2025, 10.00 – 20.00

Το γνωστό street party της Οδού Στασικράτους επιστρέφει και φέτος με τον τίτλο «BYD presents The Stasikratous Project Christmas Edition», στην οδό Στασικράτους και τους παρακείμενους δρόμους το Σαββατοκύριακο 20 & 21 Δεκεμβρίου από τις 10:00 μέχρι τις 20:00.

Tο «Stasikratous Street Party» διοργανώνεται κάθε Χριστούγεννα για περισσότερο από 15 συναπτά έτη από την Ομάδα Καταστηματαρχών Στασικράτους, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο επί της οδού Στασικράτους και των παρακείμενων δρόμων προσφέροντας διάφορες δραστηριότητες σε μικρούς και μεγάλους την περίοδο των γιορτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Stasikratous Street Party» αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες Λευκωσίατες –και όχι μόνο- και αποτελεί θεσμό για την πρωτεύουσα.

Κατά τη διάρκεια του φετινού διημέρου θα προσφέρεται μία μοναδική εμπειρία –διαφορετική από άλλες χρονιές. Οι επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην οδό Στασικράτους και να θαυμάσουν το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, να ψυχαγωγηθούν, να απολαύσουν τα κεράσματα που θα προσφέρονται στο δρόμο και να κάνουν τα ψώνια τους.

Στόχος του φετινού διημέρου είναι να προσελκύσει περισσότερους νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι λάτρεις της ψυχαγωγίας και της υψηλής αισθητικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κάλαντα από χορωδίες και μπάντες Μουσικοχορευτικά Live Shows Dance Shows Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες με σαξόφωνο, βιολί, βιολοντσέλο, λύρα DJ Sets Άγιος Βασίλης Ξυλοπόδαροι Ξωτικά Fire Show Outdoor Bars Food Corners Κεράσματα Προτάσεις για χριστουγεννιάτικα δώρα (λουλούδια, στολίδια, βιβλία για μικρούς και μεγάλους) Προσφορές από τα καταστήματα



Presents: BYD

Χορηγo ί: CYFIELD, CPO, BEAUTYLINE, ΖΟΡΠΑΣ

Συμμετέχουν: BYD | CYFIELD | BEAUTYLINE | AMORE | OLIO LOUNGE BAR & RESTAURANT | BUNCHES | KAWACOM’S | CREPA LAND | PASTA STRADA | FLUFFY COTTON CANDY| ΖΟΡΠΑΣΝ TRUCK | NINEMIA CANDLES | CANDLE NEST | INGRID BAKES | AHEPA | TRAVELLING LIBRAY BOOKS ON WHEELS | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΛΑΣ | DOLCE TREATS

Ψυχαγωγία: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΑΛΕΝΤΩΝ POTENZIA DEL’ ARTE | ΑΣΤΡΙΝΙΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | AMIRA DANCE & FIRE SHOW | FUTURE ACADEMY OF ARTS | SHAKALLIS DANCE STUDIO | THE FLUTE STUDIO BY CHRISTINA EFTHYMIOU | 91ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΎΠΡΟΥ