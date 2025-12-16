Το Skroutz, το δημοφιλέστερο ελληνικό marketplace στην Κύπρο, παρουσιάζει το Black Friday 2025 Report, έναν απολογισμό της φετινής αγοραστικής δραστηριότητας των καταναλωτών και των κατηγοριών προϊόντων που πρωταγωνίστησαν κατά την περίοδο των προσφορών.

Αύξηση των παραγγελιών και άνοδος στη μέση αξία παραγγελίας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Black Friday εβδομάδας με το συνολικό αριθμό των παραγγελιών να σημειώνει αύξηση κατά 85% σε σχέση με το 2024. Σε ότι έχει να κάνει με τη μέση αξία παραγγελίας και φέτος στην Κύπρο κυμάνθηκε σταθερά σε υψηλά επίπεδα (148 ευρώ). Η σταθερότητα αυτή καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές προχώρησαν σε αγορές αξιοποιώντας στο έπακρο τις προσφορές της περιόδου. Αύξηση και του παραγόμενου τζίρου κατά 97% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά για τις αγορές μέσω Skroutz στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας αφενός τη δυναμική των online αγορών και αφετέρου την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για τις προσφερόμενες marketplace υπηρεσίες αλλά και την αξιοποίηση των προσφορών σε προϊόντα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Αύξηση της χρήσης των Skroutz Point



Η είσοδος της Skroutz Last Mile (SLM) στην κυπριακή αγορά τον Μάιο του 2025 σηματοδότησε ουσιαστική αναβάθμιση στην εμπειρία παράδοσης για τους Κύπριους καταναλωτές. Η εγκατάσταση των πρώτων Skroutz Points από τα τέλη του καλοκαιριού αποτυπώνει τη στοχευμένη προσπάθεια για ταχύτερη και πιο ευέλικτη παραλαβή, με 36 σημεία ήδη σε λειτουργία και άνω των 100 νέων σημείων να προγραμματίζονται για το 2026. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το τριήμερο της Black Friday σχεδόν 15% των καταναλωτών επέλεξαν παράδοση μέσω Skroutz Point παρά του ότι είναι το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας τους, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη προτίμηση του καταναλωτικού κοινού στο νέο δίκτυο παραλαβών.

Cyber Monday και on-the-go αγορές

Ισχυρή άνοδος στις παραγγελίες μέσω app και on-the-go αγορών κατά 58% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σκιαγραφώντας τη σημαντική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν πλέον τις αγορές τους οι καταναλωτές στην Κύπρο. Η Cyber Monday έκλεισε την εβδομάδα των Black Friday αγορών με σημαντική αύξηση στον αριθμό των αγορών που πραγματοποιήθηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα κατά 76.3% σε σύγκριση με τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν τις Δευτέρες αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και ο παραγόμενος τζίρος για την ίδια περίοδο και για την ημέρα της Cyber Monday παρουσίασε σημαντική αύξηση και άγγιξε το 135.3%.

*Τα στοιχεία για τη Cyber Monday βασίζονται σε έρευνα που συγκρίνουν τις Δευτέρες από 01/09/2025 – 01/12/2025

Δημοφιλέστερες οικογένειες προϊόντων με βάση τις αναζητήσεις:

Τεχνολογία

Μόδα

Σπίτι – Κηπος

Υγεία – Ομορφιά

Παιδικά – Βρεφικά

Hobby – Αθλητισμός

Auto – Moto

Επαγγελματικά – B2B

Supermarket

Βιβλία

Οι οικογένειες προϊόντων, «Τεχνολογία», «Μόδα» αλλά και η «Σπίτι-Κήπος» βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καταναλωτών, παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό επισκέψεων αποδεικνύοντας ότι και φέτος κρατάνε τα σκήπτρα των προτιμήσεων των καταναλωτών. Η οικογένεια προϊόντων με το μεγαλύτερο αριθμό marketplace παραγγελιών φέτος ήταν η «Τεχνολογία», η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό 22.04%. Η οικογένεια προϊόντων «Τεχνολογία» κατέλαβε και φέτος την πρώτη θέση στη λίστα των κατηγοριών με το μεγαλύτερο marketplace τζίρο με τις οικογένειες κατηγοριών «Μόδα» και «Υγεία – Ομορφιά» να ακολουθούν.

*Το Black Friday Report αποτελεί ανάλυση δεδομένων από 24/11/2025 μέχρι και 30/11/2025

Σχετικά με το Skroutz

Η Skroutz Α.Ε. συνδέει εκατομμύρια καταναλωτές με χιλιάδες καταστήματα που επιλέγουν την προβολή τους μέσω της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα.

Οι καταναλωτές βρίσκουν στο www.skroutz.cy πάνω από 29 εκατ. προϊόντα από περίπου 8.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, απολαμβάνοντας ασφάλεια αγορών, εγγύηση παραλαβής και επιστροφής χρημάτων και δωρεάν επιστροφή προϊόντων με κάθε αγορά μέσω Skroutz. Όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών στους καταναλωτές και το πιο αποδοτικό κανάλι πωλήσεων στους συνεργάτες της.

H Skroutz A.E. ιδρύθηκε το 2005 με έδρα την Αθήνα και απασχολεί πάνω από 600 εργαζομένους, ενώ μετά από 20 χρόνια λειτουργίας έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως το σημείο αναφοράς για την ιδανική αγοραστική εμπειρία καταγράφοντας σε μηνιαία βάση περισσότερες από 25 εκατ. επισκέψεις.

