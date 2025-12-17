Η εταιρεία στήριξε έμπρακτα τον Δήμο Λάρνακας και το Λάρνακα 2030, από την πρώτη στιγμή της διεκδίκησης της ανάληψης του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Η Πετρολίνα ως Στρατηγικός Συνεργάτης του Λάρνακα 2030, στέκεται διαχρονικά στο πλευρό του Δήμου Λάρνακας, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό, την κοινωνία και τη βιώσιμη ανάπτυξη και συγχαίρει θερμά τον Πρόεδρο του Οργανισμού Λάρνακα 2030, κ. Ντίνο Λευκαρίτη, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν με όραμα και αφοσίωση γι’ αυτήν τη μεγάλη επιτυχία.

Η ανακήρυξη της Λάρνακας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή κατά την οποία η πόλη θα βρεθεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής σκηνής.

Όπως δήλωσε η Εκτελεστικός Σύμβουλος της Πετρολίνα, Γεωργία Λευκαρίτη,

«Ο πολιτισμός αναδεικνύει την ταυτότητα και τη σύγχρονη δημιουργικότητα μιας πόλης και συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Πετρολίνα. Η ανακήρυξη της Λάρνακας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, αποτελεί μεγάλη επιτυχία τόσο για την πόλη όσο και για την Κύπρο συνολικά. Η Πετρολίνα θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον Δήμο Λάρνακας και το Λάρνακα 2030, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη πρόοδο της πόλης.»

Η συνεργασία της Πετρολίνα με το Λάρνακα 2030, αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας να συμβάλλει ενεργά στην πρόοδο της Λάρνακας και στην ανάδειξη της πολιτιστικής της ταυτότητας σε διεθνές επίπεδο.