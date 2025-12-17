Στο πλαίσιο της εκστρατείας Space to Grow, Confidence to Soar, ο ιδρυτής της PASCAL International Education, κ. Παντελής Ανδρέου, μοιράζεται τη διαδρομή, τις στρατηγικές επιλογές και τη φιλοσοφία που διαμόρφωσαν έναν από τους πιο αναγνωρισμένους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

Σε μια εποχή όπου η εκπαίδευση καλείται να απαντήσει σε παγκόσμιες προκλήσεις, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τη συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών, η μακροπρόθεσμη στρατηγική, το όραμα και οι σωστές αποφάσεις κάνουν τη διαφορά.

Η PASCAL International Education δεν είναι απλώς ένας εκπαιδευτικός οργανισμός. Είναι ένα ολοκληρωμένο, διεθνές και ανοικτό κοινωνικό σύστημα μάθησης, το οποίο εδώ και δεκαετίες επενδύει στον άνθρωπο, στη γνώση και στην αυτοπεποίθηση των μαθητών του.

Η πορεία της PASCAL International Education αποδεικνύει ότι η εκπαιδευτική αριστεία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά συνέπεια ξεκάθαρου οράματος, διαρκούς καινοτομίας και βαθιάς κατανόησης των αναγκών των παιδιών.

Όπως αναδεικνύεται μέσα από τη συνέντευξη του κ. Παντελή Ανδρέου, η επένδυση στην τεχνολογία, στα διεθνή προγράμματα όπως το IB Diploma και στην προετοιμασία για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχει αξία μόνο όταν συνδυάζεται με ασφάλεια, εμπιστοσύνη και συναισθηματική ανάπτυξη.

Αυτό ακριβώς εκφράζει και η φιλοσοφία Space to Grow, Confidence to Soar των ιδιωτικών σχολείων PASCAL σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, τα οποία για το ακαδημαϊκό έτος 2025/26 φιλοξενούν περισσότερους από 3.700 μαθητές από 50 διαφορετικές εθνικότητες.

Σχολεία που προσφέρουν στα παιδιά τον χώρο να εξελιχθούν ακαδημαϊκά, κοινωνικά και προσωπικά, καθώς και την αυτοπεποίθηση να ανταποκριθούν σε έναν σύγχρονο κόσμο.

