Η Coca-Cola HBC Κύπρου, σε συνεργασία με τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, διοργανώνουν μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αφιερωμένη στην προσφορά και την αλληλεγγύη, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 18:30, στην Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της φετινής περιοδείας του εμβληματικού κόκκινου φορτηγού της Coca-Cola σε ολόκληρη την Κύπρο και είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που προσφέρουν ανιδιοτελώς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, φροντιστές από ΜΚΟ και ιδρύματα, τους καθημερινούς ήρωες της κοινωνίας μας.

Οι προσκεκλημένοι, μαζί με τις οικογένειες και τα παιδιά τους, θα απολαύσουν ένα απόγευμα γεμάτο χαρά, γιορτινή διάθεση και εκπλήξεις, παρέα με τον Άγιο Βασίλη. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν εορταστικές δραστηριότητες για τα παιδιά όπως face painting, κεραστικά καθώς και ψυχαγωγία με ξωτικά.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης θα αποτελέσει η παρουσία του δημοφιλούς καλλιτέχνη Σταύρου Κωνσταντίνου, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα. Παράλληλα, η εκδήλωση θα μεταδίδεται με live link και μουσική από το Alpha Radio, μεταφέροντας το μήνυμα της προσφοράς και της αγάπης σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η πρωτοβουλία αυτή της Coca-Cola HBC Κύπρου και των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ αποτελεί ένα έμπρακτο «ευχαριστώ» προς όλους αυτούς που ενσαρκώνουν καθημερινά το πνεύμα των Χριστουγέννων, υπενθυμίζοντας ότι η πραγματική μαγεία των γιορτών βρίσκεται στην κοινότητα, την αλληλεγγύη και τη δύναμη της προσφοράς.