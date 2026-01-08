Μια σημαντική επιστημονική Ημερίδα με επίκεντρο την καρδιαγγειακή υγεία διοργανώνεται στις 8 Ιανουαρίου 2026 στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την υψηλή αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκδήλωση αποτελεί μέρος των προπαρασκευαστικών δράσεων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026.

Τη διοργάνωση υπογράφουν η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Κυπριακή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης και το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη.

Θέμα της Ημερίδας:

«Από την Πρόληψη στην Ακρίβεια: Προώθηση της Καρδιαγγειακής Υγείας μέσω Καινοτομίας και Εξατομικευμένης Φροντίδας – Από την Επιστημονική Τεκμηρίωση στην Πραγματική Επίδραση»

Η εκδήλωση αναδεικνύει τις νεότερες εξελίξεις στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων, προωθώντας σύγχρονες στρατηγικές με βάση την επιστημονική καινοτομία και την εξατομικευμένη φροντίδα.

Υψηλό Επίπεδο Συμμετοχών

Στην εκδήλωση αναμένεται η παρουσία κορυφαίων θεσμικών παραγόντων:

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπουργός Υγείας

Επίτροπος του Πολίτη

Κύπριοι βουλευτές/ Ευρωβουλευτές

Συνήγορος του ασθενούς

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας

Εκπρόσωποι ασθενών, επιστημονικών φορέων και οργανώσεων υγείας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, μεταξύ των οποίων: Ακαδημαϊκοί και κλινικοί επιστήμονες από τις Καρδιολογικές Κλινικές των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Αθηνών, καθώς και Κύπριοι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και κλινικοί επιστήμονες.

Στόχοι της Ημερίδας

Ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων της καρδιαγγειακής νόσου

Προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης

Ενημέρωση για καινοτόμες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας και της συμμετοχής των πολιτών

Στήριξη της εθνικής προετοιμασίας για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ 2026

Είσοδος & Εγγραφές

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε επαγγελματίες υγείας, αλλά και στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων φορέων και ΜΚΟ, που επιθυμούν να ενημερωθούν. Απαιτείται προεγγραφή για λόγους ασφαλείας.

Πληροφορίες & Εγγραφές:

Citizen’s Commissioner – Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη

Τηλ.: +357 22309011

Email: citizen@presidency.gov.cy

Διεύθυνση: Κυβερνητική Κατοικία Αρ. 44, 1476 Λευκωσία

Πρόγραμμα: ΕΔΩ