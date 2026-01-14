Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ενισχύει τον ρόλο του στο ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, συνεργαζόμενο στενά με τη FIP, την UNESCO και κορυφαία ιδρύματα της Ευρώπης, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου και καινοτόμου μέλλοντος για τη φαρμακευτική εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την ενεργή συμμετοχή του στο Κέντρο Αριστείας FIP-UNESCO UNITWIN για την Περιφέρεια Ευρώπης, το οποίο ιδρύθηκε επίσημα στις 3 Δεκεμβρίου 2025 στο πλαίσιο της ανανεωμένης συμφωνίας FIP=UNESCO (2023-2027) για την προώθηση και ανάπτυξη, σε παγκόσμιο επίπεδο, της φαρμακευτικής εκπαίδευσης και επιστήμης.

Η δημιουργία του Κέντρου αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της φαρμακευτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία προηγούμενων Κέντρων Αριστείας σε άλλες περιοχές του κόσμου και ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και τεκμηρίωσης.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εκπροσωπείται στο Κέντρο από τη Δρ. Αλίκη Πελετίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια και Συντονίστρια του προγράμματος Φαρμακευτικής στο UNIC ATHENS.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του νέου Κέντρου, θα εφαρμοστεί ο Περιφερειακός Οδικός Χάρτης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φαρμακευτικής (FIP) για τον μετασχηματισμό της φαρμακευτικής εκπαίδευσης και επιστήμης, με έμφαση στη χάραξη πολιτικών μέσω “horizon scanning”, στον εντοπισμό αναδυόμενων ικανοτήτων και νέων μορφών αξιολόγησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων υγείας στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων.

Στο Κέντρο Αριστείας συμμετέχουν κορυφαία πανεπιστήμια που παρέχουν φαρμακευτική εκπαίδευση από όλη την Ευρώπη, όπως το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, το Πανεπιστήμιο Βίλνιους, το Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν, το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα, το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας και το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογιών και Σχεδιασμού του Κιέβου, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο ακαδημαϊκής συνεργασίας και διεθνούς τεχνογνωσίας που στοχεύει στην αναβάθμιση της φαρμακευτικής εκπαίδευσης σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση του Κέντρου πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2025, με θέμα “Enabling pharmaceutical education and science transformation in the European region: Launch of FIP-UNESCO UNITWIN Centre for Excellence”. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Δρ. Πελετίδη συμμετείχε ως ομιλήτρια στο στρογγυλό τραπέζι, ανάμεσα σε διεθνώς καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και ηγετικές φυσιογνωμίες της παγκόσμιας φαρμακευτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ανέλυσαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν τον μελλοντικό ρόλο του φαρμακοποιού και του φαρμακευτικού επιστήμονα στην Ευρώπη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη ραγδαία ψηφιακή μετάβαση, στη διαμόρφωση νέων πλαισίων δεξιοτήτων και στη δημιουργία ενός ευέλικτου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού υγείας που θα ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Κυριάκος Φελέκκης, σημειώνει: «Η ένταξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Κέντρο Αριστείας FIP–UNESCO UNITWIN συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό όραμα του Ιδρύματός μας. Επενδύουμε συστηματικά στους πυλώνες του «longevity και της τεχνητής νοημοσύνης», δύο τομείς που λειτουργούν ως μοχλοί ακαδημαϊκής και ερευνητικής καινοτομίας και ενισχύουν τον κοινωνικό μας αντίκτυπο. Δημιουργούμε σύγχρονα μοντέλα μάθησης που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης του μέλλοντος, ενώ η ένταξή μας στο Κέντρο ενδυναμώνει ουσιαστικά τη διεθνή παρουσία της Σχολής και διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Χρίστος Πέτρου, δηλώνει: «Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Κέντρο Αριστείας FIP–UNESCO UNITWIN συνιστά σημαντική αναγνώριση του κομβικού του ρόλου στην προαγωγή της φαρμακευτικής εκπαίδευσης, στη διαμόρφωση καινοτόμων στρατηγικών και πολιτικών υγείας, στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στην ενδυνάμωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των μελλοντικών φαρμακοποιών. Η ένταξη σε αυτόν τον διεθνή συνεργατικό θεσμό ενισχύει την ικανότητα του Ιδρύματος να συμβάλλει ουσιαστικά στον επανακαθορισμό των προτύπων και των δεξιοτήτων που θα διαμορφώσουν το προφίλ του φαρμακοποιού του μέλλοντος, ενώ η συνεργασία με ηγετικούς οργανισμούς, όπως η FIP και η UNESCO, ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές προτεραιότητές μας. Από την πλευρά της, η Δρ. Πελετίδη αναφέρει: «Η εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο Κέντρο Αριστείας FIP-UNESCO UNITWIN για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια αποτελεί σημαντική διάκριση. Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το μέλλον της φαρμακευτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, μέσα από ουσιαστική συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς. Η συνεργασία αυτή μάς επιτρέπει να αναπτύξουμε σύγχρονα μοντέλα μάθησης, να ενισχύσουμε τη διεπιστημονικότητα και να προωθήσουμε ένα σύγχρονο και ανταποκρινόμενο στις μελλοντικές ανάγκες πλαίσιο δεξιοτήτων που εναρμονίζεται με τις πραγματικές ανάγκες της υγείας και της κοινωνίας. Είναι χαρά και δέσμευση να συμβάλλω σε μια προσπάθεια που στοχεύει στη διαμόρφωση των μελλοντικών κατευθύνσεων της φαρμακευτικής εκπαίδευσης και επιστήμης στην Ευρώπη».