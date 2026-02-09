Η υπόσχεση της Κωτσόβολος στους καταναλωτές για μία ενιαία, εύκολη και γρήγορη εμπειρία, όπου κι αν βρίσκονται

Ο τρόπος που οι άνθρωποι ζουν, κινούνται και καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες έχει αλλάξει. Σε αυτή τη νέα καθημερινότητα, η Κωτσόβολος δηλώνει παρούσα με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Όπου και να ’σαι, Κωτσόβολος». Ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας, για μία εύκολη και ευέλικτη εμπειρία αγορών και εξυπηρέτησης.

Η Κωτσόβολος λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φυσικών και ψηφιακών σημείων επαφής, με στόχο να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Από τη μεγαλύτερη πόλη, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά, σε Ελλάδα και Κύπρο, από τα φυσικά καταστήματα έως το ψηφιακό περιβάλλον και την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η Κωτσόβολος προσφέρει μια ενιαία εμπειρία, σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τον καταναλωτή, όπου κι αν βρίσκεται, διασφαλίζοντας συνεχή πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από πολλαπλά κανάλια.

Πού είναι ο Κωτσόβολος; Παντού:

Με 3 φυσικά καταστήματα, σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο, που συγκαταλέγονται στα πάνω από 100 σημεία πώλησης σε Ελλάδα και Κύπρο .

σε στα σε και . Με δύο online sites , για τη δυνατότητα αγορών οποιαδήποτε στιγμή.

, για τη δυνατότητα αγορών οποιαδήποτε στιγμή. Με δύο τηλεφωνικά κέντρα για εξατομικευμένη υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη κάθε ανάγκης.

για από για την κάλυψη κάθε ανάγκης. Με Παγκύπριες παραδόσεις, εύκολα και γρήγορα στο χώρο σου.

παραδόσεις, και στο Με παραλαβή από το κατάστημα σε 20’ μέσω της υπηρεσίας Quick Point .

μέσω της . Με δυνατότητα αγορών μέσω των δημοφιλών apps: Wolt, Foody, Jinius.

Παντού και για όλους, χωρίς εμπόδια

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για προσβασιμότητα, η Κωτσόβολος επενδύει σε λύσεις που διασφαλίζουν ότι η τεχνολογία είναι διαθέσιμη σε όλους. Μέσα από προγράμματα, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρίες, η εταιρεία επιδιώκει να άρει τα καθημερινά εμπόδια και να προσφέρει περισσότερες επιλογές, σε όλους τους ανθρώπους.

Η υπόσχεση «Όπου και να ’σαι, Κωτσόβολος» εκφράζει τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας να βρίσκεται πάντα δίπλα στους καταναλωτές, επιδιώκοντας, να κάνει την καθημερινότητά τους, πιο απλή και λειτουργική.

Γρήγορα, εύκολα, Παντού, για μια Καλύτερη Ζωή: https://www.kotsovolos.cy/pages/pantou-kotsovolos

Δείτε το βίντεο της καμπάνιας «Όπου και να ’σαι, Κωτσόβολος»