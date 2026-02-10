Το φιλανθρωπικού χαρακτήρα Valentine’s Art Workshop, που διοργανώθηκε από το The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott, και την Artion Galleries, υπό την καθοδήγηση της γνωστής Ελληνίδας εικαστικού Καρολίνας Ροβύθη, στέφθηκε από τεράστια επιτυχία.

Το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, ένα κλειστό και απίστευτα ενδιαφέρον Valentine’s Art Workshop διοργανώθηκε στην ολοκαίνουρια Artion Gallery, στο The Landmark, Autograph Collection by Marriott, με την επιμέλεια της Ελληνίδας εικαστικού Καρολίνας Ροβύθη, η οποία ήρθε στην Κύπρο αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση και για να ενισχύει έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό.

Το ultra-VIP event πραγματοποιήθηκε στο κομψό σκηνικό του νέου σημείου αναφοράς όσον αφορά στην τέχνη στην πόλη μέσα στο εμβληματικό ξενοδοχείο και προσέφερε μία μοναδική εμπειρία στους μόλις 35 εκλεκτούς καλεσμένους. Η συμμετοχή ήταν εφικτή μόνο με πρόσκληση και οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να εξερευνήσουν το μαγικό κόσμο της καλλιτεχνικής δημιουργίας με έναν άκρως διαδραστικό τρόπο, αφού η Καρολίνα Ρεβύθη του κάλεσε να δημιουργήσουν οι ίδιοι το δικό τους έργο τέχνης, χρησιμοποιώντας υλικά, αποχρώσεις και στοιχεία που και η ίδια χρησιμοποιεί για τα έργα της και αντλώντας φυσικά έμπνευση από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και την αγάπη.

Όλοι οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν την καλλιτεχνική πλευρά τους και επέτρεψαν στον εαυτό τους να χαθεί στα χρώματα, τις υφές και τη φαντασία, καθώς καθένας ξεχωριστά κλήθηκε να δημιουργήσει κάτι απόλυτα μοναδικό, με έμπνευση απευθείας μέσα από την καρδιά του. Μέσα στο αριστοκρατικό και πολυτελές περιβάλλον της ολοκαίνουριας γκαλερί, γεννήθηκαν τα πιο εντυπωσιακά έργα, με όλους τους καλεσμένους να ενθουσιάζονται με την εμπειρία και να χάνονται στη στιγμή της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μετά το πέρας του workshop, όλα τα έργα τέχνης διατέθηκαν προς πώληση, με τα έσοδα να πηγαίνουν απευθείας στον Σύνδεσμο Θερμοκοιτίδα Αγάπης, που προσφέρει ελπίδα και αγάπη στα νεογνά που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου.

Artion Galleries

Η Artion Galleries είναι μια διεθνής γκαλερί σύγχρονης τέχνης αφιερωμένη στην προώθηση καταξιωμένων και ανερχόμενων καλλιτεχνών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η γκαλερί υποστηρίζει τη δημιουργικότητα, τον πειραματισμό και τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές εντός της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής.

Σχετικά με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel

Ιδιοκτησία της MHV Mediterranean Hospitality Venture, πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή Autograph Collection by Marriott. Το ολοκαίνουριο, 5άστερο city hotel ισορροπεί εξαιρετικά ανάμεσα στην business και τη leisure πλευρά της φιλοξενίας, ενώ τιμά την κληρονομιά και την ιστορία του εμβληματικού του κτηρίου. Διαθέτει 265 δωμάτια και 18 σουίτες, εστιατόρια – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan στην Κύπρο, αλλά και ενός νέου wine, dine & deli concept, του Vetrina -, εσωτερική και εξωτερικές πισίνες, spa, κομμωτήριο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και padel, αίθουσα ballroom, συνεδριακούς χώρους, γκαλερί και πολυτελείς boutiques. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκονται οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο 10.000 τ.μ.

Σχετικά με την MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Με στόχο τη δημιουργία μοναδικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.

