Εκδήλωση με τίτλο «Healthcare Innovation as a Catalyst for EU Competitiveness» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής έρευνας και του τομέα της υγείας, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της καινοτομίας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Cyprus Swiss Business Circle, τη Novartis Κύπρου και τη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, και τελούσε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Κύπρο.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τη χώρα, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που προσδίδει αυξημένη βαρύτητα στον διάλογο γύρω από την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη στρατηγική σημασία της υγείας και της βιοτεχνολογίας.

Κατά την εναρκτήρια ενότητα της συνάντησης, απηύθυναν χαιρετισμό, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Ελβετίας στην Κύπρο αξιότιμος κ. Christoph Burgener, ο Πρόεδρος του Cyprus Swiss Business Circle κ. Κυριάκος Μεταξάς και ο Πρόεδρος της Novartis Κύπρου και Μάλτας κ. Fabio Sperandei. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη συμμετοχή του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αξιότιμου κ. Μιχάλη Δαμιανού καθώς και της πρώην Επιτρόπου Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κας Στέλλας Κυριακίδη, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της υγείας και της βιοτεχνολογίας ως στρατηγικών πυλώνων ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη. Μία Ευρώπη με υγιείς πολίτες, ισχυρές δομές υγείας και βιώσιμα συστήματα περίθαλψης είναι μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και καλύτερα προετοιμασμένη να ανταπεξέλθει σε μελλοντικές κρίσεις.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Wojciech Nowak, Executive Director, Global Public Affairs της Novartis International, ο οποίος παρουσίασε το θέμα “The Competitiveness of the European Biotech Sector – Navigating Polarities”. Στην ομιλία του, ανέλυσε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδότηση της έρευνας, η κλινική ανάπτυξη, το ρυθμιστικό πλαίσιο και η πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία. Ο κ. Nowak επεσήμανε τον κρίσιμο ρόλο της βιοτεχνολογίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης της συμβολής της στην οικονομία, στην απασχόληση και στις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή του Καθ. Σωφρόνη Κληρίδη, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πανεπιστήμιο Κύπρου, της Δρ. Μαριάννας Προκόπη Δημητριάδη καινοτόμος επιχειρηματίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας και του κεντρικού ομιλητή, με αντικείμενο το πώς η καινοτομία στην υγεία μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.