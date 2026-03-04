Η Stephanides παρουσιάζει τη νέα της boutique στην οδό Στασικράτους, στο κέντρο της Λευκωσίας — έναν σύγχρονο προορισµό που συνδυάζει την υψηλή ωρολογοποιία, το fine κόσµηµα και τα luxury αξεσουάρ σε ένα περιβάλλον εκλεπτυσµένης αισθητικής και αυθεντικής φιλοξενίας.

Σε µια από τις πιο κοµψές και ζωντανές εµπορικές οδούς της πόλης, η νέα boutique φιλοξενεί µια επιλεγµένη συλλογή από κορυφαία διεθνή brands ρολογιών, όπως TUDOR, TAG Heuer, Baume & Mercier, Gucci, κοσµήµατα και πολυτελή αξεσουάρ όπωc S.T. Dupont. Η εµπειρία ολοκληρώνεται µε την πολυετή τεχνογνωσία της Stephanides και την προσήλωση στην άριστη εξυπηρέτηση που τη χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες.

Ο σχεδιασµός της boutique αποτυπώνει µια µοντέρνα, «ήρεµη» πολυτέλεια: καθαρές γραµµές, εκλεκτά υλικά, θερµός φωτισµός και προσεγµένες γωνιές που επιτρέπουν στον επισκέπτη να ανακαλύψει κάθε συλλογή µε άνεση. Οι ξεχωριστοί χώροι ανά brand αναδεικνύουν την ταυτότητα κάθε οίκου, ενώ η συνολική ατµόσφαιρα παραµένει ενιαία — µε τη διακριτική υπογραφή Stephanides.

«Με τη boutique της Στασικράτους θέλαµε να δηµιουργήσουµε έναν χώρο που να εκφράζει τη σύγχρονη πολυτέλεια και να “δένει” µε τον παλµό της Λευκωσίαc», δήλωσε η Ειρήνη Στεφανίδου Ανναν, Director. «Οι πελάτες µας θα βρουν µια προσεγµένη επιλογή από ρολόγια, κοσµήµατα και αξεσουάρ, µαζί µε την εξατοµικευµένη φροντίδα που πάντα αποτελούσε µέρος της εµπειρίας Stephanides.»

Η νέα boutique προσφέρει µία ολοκληρωµένη εµπειρία, µε εξειδικευµένους συµβούλους σε ρολόγια και κοσµήµατα, υποστήριξη για επιλογές δώρων, καθώς και υπηρεσίες after-sales από το εξουσιοδοτηµένο service centre Stephanides. Παρέχεται επίσης η υπηρεσία ιδιωτικού ραντεβού για όσους επιθυµούν µια πιο εξατοµικευµένη επίσκεψη.

«Η Στασικράτους έχει εξελιχθεί σε σηµείο αναφοράς για το σύγχρονο style και την premium εµπειρία», δήλωσε η Ολίβια Στεφανίδου, Managing Director. «Είναι χαρά µας να συµβάλλουµε σε αυτό τον χώρο µε µια boutique που τιµά την κληρονοµιά της Stephanides, αλλά µιλά και στη νέα γενιά πελατών».

Με τη νέα boutique στη Στασικράτους, η Stephanides συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη της πολυτελούς εµπειρίας στην Κύπρο, ενισχύοντας την παρουσία της και δηµιουργώντας έναν ακόµη προορισµό για όσους αναζητούν αυθεντική ποιότητα, διαχρονικό design και κορυφαία brands.

Σχετικά µε την A. Stephanides & Son Luxury Goods Ltd

Η Stephanides αποτελεί σηµείο αναφοράς για την υψηλή ωρολογοποιία και τα fine jewellery στην Κύπρο. Από το 1960, εκπροσωπεί κορυφαίους διεθνείς οίκους και προσφέρει εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση, µε επίκεντρο την ποιότητα, τη γνώση και τη διαχρονική αξία.

Η Stephanides είναι ο επίσηµος αντιπρόσωπος των Rolex, Patek Philippe, Chopard, Tudor, Tag Heuer, Baume & Mercier και Gucci ρολογιών στην Κύπρο, καθώς και των συλλογών fine jewellery των Chopard, Boucheron, Mikimoto, Gucci και Stephanides Fine Jewellery και των πολυτελή αξεσουάρ ST Dupont.