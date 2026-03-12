Η Λευκωσία συνδυάζει μοναδικά τον παλμό μιας σύγχρονης πρωτεύουσας με τον χαρακτήρα μιας πόλης που κουβαλά αιώνες ιστορίας. Εδώ, η καθημερινότητα κινείται ανάμεσα σε ζωντανά εμπορικά σημεία, δημιουργικές επιχειρήσεις και γειτονιές που προσφέρουν ηρεμία, ποιότητα ζωής και εύκολη πρόσβαση σε όλα. Η αγορά ενός ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας αποτελεί μια από τις πιο σταθερές και αποδοτικές επενδύσεις, προσφέροντας πρόσβαση σε κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς και μια πλούσια πολιτιστική σκηνή. Είτε αναζητάτε την αίγλη των ιστορικών γειτονιών όπως ο Άγιος Ανδρέας, είτε τη δυναμική ανάπτυξη περιοχών όπως η Έγκωμη, η Λευκωσία προσφέρει επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη για ποιοτική διαβίωση και μακροπρόθεσμη αξία.

Σε αυτό το ταξίδι αναζήτησης, η Altia στέκεται δίπλα σας ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης. Με ένα προσεκτικά επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, η Altia μετατρέπει τη συχνά δαιδαλώδη διαδικασία εύρεσης κατοικίας σε μια ευχάριστη εμπειρία με πλήρη διαφάνεια. Η εξειδίκευση της ομάδας της και η ικανότητα να εντοπίζει κρυμμένα «διαμάντια» στην αγορά, εξασφαλίζουν ότι κάθε υποψήφιος αγοραστής θα βρει ακριβώς αυτό που ονειρεύεται, στην καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και τιμής.

Σας παρουσιάζουμε έξι ξεχωριστές κατοικίες που περιμένουν να γράψετε σε αυτές τις δικές σας σελίδες.

Ευρύχωρη κατοικία 3 υπνοδωματίων στην καρδιά της Έγκωμης

Αυτή η ημιανεξάρτητη διώροφη κατοικία στην Έγκωμη, συνδυάζει άνεση, λειτουργικότητα και προνομιακή τοποθεσία σε μία από τις πλέον περιζήτητες οικιστικές περιοχές της πρωτεύουσας. Με εσωτερικό χώρο 224 τ.μ., καλυμμένη βεράντα 8 τ.μ. και ακάλυπτη βεράντα 23 τ.μ., το ακίνητο προσφέρει ιδανικές συνθήκες για σύγχρονη οικογενειακή διαβίωση. Στο ισόγειο διαθέτει ευρύχωρο ενιαίο καθιστικό και τραπεζαρία, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με νησίδα, ξενώνα με τουαλέτα επισκεπτών και ξεχωριστό δωμάτιο με πλυντήριο ρούχων. Στον όροφο βρίσκονται τρία υπνοδωμάτια, με το κυρίως να περιλαμβάνει ιδιωτικό μπάνιο και γκαρνταρόμπα, ενώ το κύριο μπάνιο διαθέτει jacuzzi. Η εγγύτητα σε σημαντικά σημεία της περιοχής ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξία του ακινήτου.

Σε μια προνομιακή θέση στους Εργάτες, με εντυπωσιακή πρόσοψη 65 μέτρων, αυτή η κατοικία συνδυάζει την παραδοσιακή φιλοξενία με τις σύγχρονες ανάγκες. Το σπίτι διαθέτει μια υπέροχη σοφίτα 98 τ.μ. που μπορεί να μεταμορφωθεί σε playroom ή ατελιέ, και τρία άνετα υπνοδωμάτια. Η άμεση σύνδεση με τον δρόμο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου καθιστά εύκολη την πρόσβαση στην πρωτεύουσα, ενώ η εγγύτητα στο κέντρο του οικισμού προσφέρει την αίσθηση της κοινότητας που πολλοί αναζητούν.

Φως και άνεση στο Πέρα Χωριό Νήσου

Λίγο έξω από την πόλη, εκεί όπου η ηρεμία της υπαίθρου συναντά την εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο, βρίσκεται αυτή η ευρύχωρη διώροφη κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στο Πέρα Χωριό Νήσου. Το ακίνητο αποτελείται από δύο επίπεδα, με το ισόγειο να προσφέρει ευελιξία καθώς περιλαμβάνει έναν επιπλέον χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο ή ξενώνας. Ο επάνω όροφος είναι ευήλιος, με μεγάλες βεράντες που προσφέρουν θέα στη γύρω περιοχή. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους εργάζονται στη Λευκωσία αλλά αναζητούν έναν πιο ήπιο ρυθμό ζωής για την οικογένειά τους.

Για όσους η τοποθεσία είναι το παν, αυτή η κατοικία στον Άγιο Ανδρέα αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία. Βρίσκεται σε μια από τις πιο αριστοκρατικές και ιστορικές συνοικίες της Λευκωσίας, περιτριγυρισμένη από εμβληματικά αρχοντικά. Με εσωτερικούς χώρους 450 τ.μ., η κατοικία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, γραφείο και μεγάλους χώρους υποδοχής με τζάκι. Η αρχιτεκτονική της θυμίζει τη χρυσή εποχή της περιοχής, προσφέροντας άφθονο χώρο για μια μεγάλη οικογένεια που επιθυμεί να ζει στο κέντρο των εξελίξεων, διατηρώντας όμως την ιδιωτικότητα και το κύρος που προσφέρει η εκλεπτυσμένη αυτή συνοικία της Λευκωσίας.

Αυτή η ημι-ανεξάρτητη κατοικία στην περιοχή της Παναγίας στη Λευκωσία εκπλήσσει με τη λειτουργικότητά της που ξεδιπλώνεται σε τρία επίπεδα. Από το ισόγειο με το παραδοσιακό τζάκι μέχρι τον πρώτο όροφο με τις ανεξάρτητες εισόδους και το επίπεδο της στέγης, το σπίτι αυτό προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες διαμόρφωσης. Η μεγάλη ταράτσα και ο χώρος του BBQ είναι ιδανικά για καλοκαιρινές συγκεντρώσεις κάτω από τα αστέρια, σε μια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη Λεωφόρο Κένεντι και όλες τις ανέσεις της πόλης.

Έπαυλη τριών υπνοδωματίων στην Αγλαντζιά

Σε μια ήσυχη και προνομιακή γειτονιά της Αγλαντζιάς, αυτή η έπαυλη τριών υπνοδωματίων προσφέρει λειτουργικότητα και άνετους χώρους διαβίωσης. Το ισόγειο περιλαμβάνει μεγάλο καθιστικό με bar, ενιαία τραπεζαρία–καθιστικό, κουζίνα, τουαλέτα επισκεπτών και αποθήκη. Στον όροφο βρίσκονται τρία υπνοδωμάτια —το ένα με ιδιωτικό μπάνιο— γραφείο και επιπλέον μπάνιο, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας.

Το ακίνητο διαθέτει επίσης υπόγειο με χώρο στάθμευσης και δωμάτιο υπηρεσίας, ενώ η τοποθεσία του προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και στη Λευκωσία.

Βρείτε περισσότερα ακίνητα σε όλες τις πόλεις: www.altia.com.cy.