Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ληστείας, κατοχής επιθετικών οργάνων και μαχαιροφορίας, υπόθεση που έγινε την 1η Απριλίου, 2025 στη Λεμεσό, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 26χρονου βάσει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Συγκεκριμένα, κατά την πιο πάνω ημερομηνία καταγγέλθηκε στην Αστυνομία 20χρονο ότι άγνωστα πρόσωπα του επιτέθηκαν, τον κτύπησαν και του έκλεψαν το μοτοποδήλατο του, το κινητό του τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.