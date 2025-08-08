Χθες βράδυ 07/08/2025, γύρω στις 09:30, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για συμπλοκή προσώπων στην περιοχή Ζακακίου, Λεμεσό.

Στο σημείο, έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρξε συμπλοκή μεταξύ περίπου 50 προσώπων, τα οποία στην θέα των περιπολικών, προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή.

Μέλη της Αστυνομίας, συνέλαβαν εφτά πρόσωπα για τα αυτόφωρα αδικήματα της συμπλοκής και ανησυχίας, ενώ να σημειωθεί ότι στην κατοχή δύο εκ των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν και ξύλινα ρόπαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπούς, οι οποίοι εκ πρώτης φαίνεται να είχαν προσωπικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

Όλοι οι συλληφθέντες, τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου αναμένεται να καταχωρηθεί άμεσα εναντίον τους, ποινική υπόθεση για τα αδικήματα τα οποία φέρεται να διέπραξαν.