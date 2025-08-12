Σε συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία βρίσκεται η Αστυνομία αναφορικά με την ποινική έρευνα που άρχισε μετά το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής σχετικά με τους αερόσακους Takata.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μελέτη του πορίσματος της Ερευνητικής έχει ολοκληρωθεί από την ομάδα που συστάθηκε στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας και ακολούθως υπάρχει συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία για τους περαιτέρω χειρισμούς.

Αναμένεται ότι θ’ αρχίσει η λήψη των καταθέσεων από εμπλεκόμενα πρόσωπα και το τελικό πόρισμα θα οδηγηθεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη. Από το πόρισμα της τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής, προέκυψαν ποινικές ευθύνες για πρόσωπα που είχαν την ευθύνη ενημέρωσης ή λήψης αποφάσεων σε σχέση με τους ελαττωματικούς αερόσακούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι έρευνες της Αστυνομίας θα επεκταθούν και θα καλύψουν και άλλα πρόσωπα, είτε που κατείχαν θέσεις παλαιότερα, είτε και τώρα. Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αναμένεται ότι μετά τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου θα αρχίσει η λήψη καταθέσεων από πρόσωπα που ήδη είχαν κληθεί από την Ερευνητική λόγω θέσης ή ευθύνης.

Οι εμπλεκόμενοι στους οποίους αποδίδονται ποινικές ευθύνες αναμένεται ότι θα κληθούν τελευταίοι για να δώσουν τις θέσεις τους. Αναμένεται επίσης ότι σύντομα θ’ αρχίσουν και οι πειθαρχικές έρευνες που προκύπτουν μέσα από το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής.