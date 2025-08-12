Η Αστυνομία Λεμεσού προχώρησε την Τρίτη στη σύλληψη 85χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να αυτοϊκανοποιείται σε δημόσια παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στην περιοχή της Ακτής Ολυμπίων, έπειτα από επανειλημμένες καταγγελίες που είχαν υποβληθεί τόσο στις αστυνομικές αρχές όσο και σε ναυαγοσώστες.

Οι καταγγελίες αφορούσαν παρόμοιες συμπεριφορές σε προγενέστερες περιπτώσεις, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να εντείνουν την επιτήρηση στην περιοχή.

Ο 85χρονος τελεί υπό κράτηση και αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για αδικήματα γενετήσιας φύσεως σε δημόσιο χώρο.