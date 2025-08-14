Σύρος υπήκοος, ο οποίος διαμένει στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου, απήχθη το βράδυ της Τετάρτης από τρία άτομα και στη συνέχεια ξυλοκοπήθηκε, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αστυνομικές εξετάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:00, όταν οι δράστες, που φέρονται να είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με το θύμα νωρίτερα, έφθασαν με αυτοκίνητο στο Κέντρο και τον παρέλαβαν. Το μετέφεραν στη Λεμεσό, όπου τον κτύπησαν, και ακολούθως τον επέστρεψαν στην Κοφίνου γύρω στις 22:30.

Από το θύμα λαμβάνεται κατάθεση, ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας για ιατρική εξέταση.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών.