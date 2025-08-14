Συνελήφθη χθες από μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό, άντρας ηλικίας 21 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων ληστείας, διάρρηξης καταστήματος, και κλοπής οχημάτων και άλλης περιουσίας, που διαπράχθηκαν τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο, 2023, στη Λεμεσό. Τις υποθέσεις διερευνά το Κλιμάκιο Διαρρήξεων, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η ληστεία διαπράχθηκε στις 24 Αυγούστου, 2023, όταν γύρω στις 5.00 τα ξημερώματα, δύο ύποπτα πρόσωπα παράνομα εισήλθαν στο διαμέρισμα 53χρονου, σε πολυκατοικία στη Λεμεσό, όπου επιτέθηκαν εναντίον του και στη συνέχεια έκλεψαν χρηματικό ποσό, ένα ρολόι, τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και το αυτοκίνητο του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας. Το αυτοκίνητο που κλάπηκε εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Η διάρρηξη καταστήματος, διαπράχθηκε στις 23 Νοεμβρίου, 2023, γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα, σε κατάστημα πώλησης μοτοσικλετών, στη Λεμεσό, από όπου κλάπηκαν τρεις μοτοσικλέτες. Οι δράστες προσέκρουσαν σε τζαμαρία του καταστήματος με αυτοκίνητο, το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα, από περιοχή στη Λεμεσό, όπου ήταν σταθμευμένο. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα την ίδια μέρα, όπως και η μία από τις τρεις μοτοσικλέτες, την οποία εγκατέλειψαν στη σκηνή της διάρρηξης και κλοπής οι δράστες, ενώ οι άλλες δύο κλοπιμαίες μοτοσικλέτες εντοπίστηκαν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Αφού από τις εξετάσεις που έγιναν από το ΤΑΕ Λεμεσού, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 21χρονου, εναντίον του εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Αυτός συνελήφθη από τα μέλη του ΤΑΕ γύρω στις 4.45 το απόγευμα χθες και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.