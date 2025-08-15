Νέο σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (14/08), στη Λάρνακα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11μ.μ., 31χρονος μετέβη στο χώρο εργασίας του όπου συνάντησε συνάδελφό του 32 ετών και τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Ο 31χρονος αναχώρησε από τη σκηνή με το αυτοκίνητό του και μετέβη στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου όπου και παραδόθηκε. Συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της μαχαιροφορίας.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή εκτός κινδύνου.