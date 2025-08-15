Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού θέτει την Αστυνομία Λάρνακας η ανεξέλεγκτη, πλέον, δράση του οργανωμένου εγκλήματος, που πιστεύεται πως συνδέεται με τουλάχιστον πέντε σοβαρότατες εγκληματικές ενέργειες σε διάστημα μόλις ενός μηνός. Από τις 14 Ιουλίου μέχρι σήμερα (15/8) διαπράχθηκαν τρεις απόπειρες φόνου, ρίχθηκαν πυροβολισμοί σε όχημα 25χρονης, ενώ τα ξημερώματα άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο 42χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές, υπάρχουν ενδείξεις πως οι εγκληματικές ενέργειες το τελευταίο 24ωρο ενδεχομένως να συνδέονται. Πρόκειται για την απόπειρα φόνου εναντίον φρουρού ασφαλείας και τον εμπρησμό τεσσάρων αυτοκινήτων σε εταιρεία ενοικιάσεως οχημάτων στην Πύλα και τον εμπρησμό αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε 42χρονος στην Αραδίππου. Οι εξετάσεις στρέφονται και στις Κεντρικές Φυλακές στις οποίες χθες έγιναν, μάλιστα, έρευνες. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας διερευνούν κατά πόσον συνδέονται μεταξύ τους και οι προηγούμενες εγκληματικές ενέργειες, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα, σε μια προσπάθεια να μπει φραγμός στη δράση του οργανωμένου εγκλήματος, που «ξύπνησε» τη νύκτα της Λάρνακας.

Οι δράστες της νέας εγκληματικής ενέργειας κτύπησαν στις 3:30 τα ξημερώματα βάζοντας φωτιά σε αυτοκίνητο έξω από σπίτι στην Αραδίππου, που όπως διαπιστώθηκε στην πορεία χρησιμοποιείται από τον 42χρονο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαφάνηκε πως επρόκειτο για κακόβουλη ενέργεια, αφού εντοπίστηκαν ίχνη εύφλεκτης ύλης. Από την περιοχή παραλήφθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για να διαφανεί εάν καταγράφηκαν οι κινήσεις των δραστών.

Ακριβώς ένα εικοσιτετράωρο νωρίτερα διαπράχθηκε η άλλη εγκληματική ενέργεια στην εταιρεία στην Πύλα. Σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία όχημα προσέγγισε τον χώρο της εταιρείας και από αυτό κατέβηκαν δύο πρόσωπα. Ο ένας εξ αυτών κρατούσε πιστόλι, ενώ ο δεύτερος παγούρι με εύφλεκτη ύλη. Ο ένοπλος έριξε έναν πυροβολισμό προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας, ο οποίος βρισκόταν εντός των γραφείων της εταιρείας, με την βολίδα να καταλήγει σε παρακείμενη κολώνα που ήταν δίπλα του. Στη συνέχεια, υπό την απειλή του πιστολιού, ο δράστης τον καθήλωσε στο έδαφος, ενώ το δεύτερο πρόσωπο περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τέσσερα οχήματα και στη συνέχεια έθεσε φωτιά. Επί τόπου έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα που κατέσβεσαν τη φωτιά, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος των τεσσάρων οχημάτων. Από το υποστατικό παραλήφθηκε και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται πως στις 8 Αυγούστου υπήρξε νέα κινητοποίηση της Αστυνομίας, όταν ρίχθηκαν πυροβολισμοί στο όχημα 25χρονης στην Ορόκλινη, που πιστεύεται πως αποτελούσαν μήνυμα προς τον συμβίο της, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές. Στις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου, εξάλλου, διαπράχθηκε απόπειρα φόνου με στόχο 47χρονο στη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς. Ο 47χρονος, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, ειδοποίησε μόνος του την Αστυνομία αναφέροντας πως καθώς οδηγούσε ποδήλατο στην περιοχή άκουσε πίσω του πυροβολισμούς, που προήλθαν από άγνωστο που επέβαινε σε μοτοποδήλατο. Ο άγνωστος φέρεται να διέφυγε πεζός και άφησε πίσω το σκούτερ που οδηγούσε. Εν τω μεταξύ στις 14 Ιουλίου διαπράχθηκε άλλη απόπειρα φόνου με στόχο 49χρονο στην Πύλα. Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς μόλις αποβιβάστηκε από όχημα, στο οποίο επέβαιναν η σύντροφος του και η 12χρονη κόρη της. Από τους πυροβολισμούς είχε τραυματιστεί στο πόδι.

Μέχρι στιγμής πάντως και οι πέντε εγκληματικές ενέργειες παραμένουν ανεξιχνίαστες.