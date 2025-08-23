Πληροφορία για διάρρηξη καταστήματος στη Λεμεσό, όπου ο δράστης πιθανόν να βρίσκεται εντός του υποστατικού, λήφθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα σήμερα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, όπου εντόπισαν τους ιδιοκτήτες, καθώς και άντρα ηλικίας 19 ετών, ο οποίος βρισκόταν παράνομα εντός του καταστήματος.

Ο 19χρονος ανακρινόμενος προφορικά από τα μέλη της Αστυνομίας παραδέχθηκε ότι, εισήλθε στο κατάστημα με σκοπό την κλοπή. Σε τσάντα που ο 19χρονος είχε στην κατοχή του, εντοπίστηκαν διάφορα καπνικά προϊόντα, όπως ηλεκτρικά τσιγάρα, πακέτο με τσιγάρα και πακέτα καπνού.

Ο 19χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, ενώ όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, τα προϊόντα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του, κλάπηκαν από το εν λόγω κατάστημα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση διάρρηξης και κλοπής.