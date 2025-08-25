Υπό κράτηση για περίοδο τεσσάρων ημερών τέθηκε ο 49χρονος που συνελήφθη έξω από το περίπτερο και είχε στην κατοχή του πιστόλι.

Κι αυτό κατόπιν διατάγματος που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας μετά από σχετικό αίτημα της Αστυνομίας Κύπρου.

Θυμίζουμε ότι ο 49ρονος συνελήφθη χθες αργά το βράδυ όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για επεισόδιο (γύρω στις 23:00) που σημειώθηκε έξω από περίπτερο στην Παλουριώτισσα.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν εκεί και εντόπισαν τον 49χρονο να βρίσκεται στο αυτοκίνητό του. Μετά από έρευνα που έγινε στο εν λόγω όχημα, εντόπισαν ένα πιστόλι κάτω από το κάθισμα του οδηγού.

Επιπλέον, εντοπίστηκε σφαίρα να βρίσκεται κάτω στο έδαφος, έξω από το περίπτερο. Ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι είναι δική του. Η μαρτυρία που αξιολογείται από την Αστυνομία φέρει τον 49χρονο να χρησιμοποίησε το πιστόλι για να απειλήσει άλλα πρόσωπα.

Τα αδικήματα που διερευνώνται σε σχέση με την υπόθεση είναι αυτά της κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, της οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και απειλών.

Πηγή του philenews ανέφερε πως από τις αρχικές εξετάσεις προέκυψε πως πρόκειται για αεροβόλο πιστόλι και ότι το χρησιμοποίησε σε διένεξή του με άλλα πρόσωπα.

Εξάλλου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, η σφαίρα είναι πυροβόλου όπλου.