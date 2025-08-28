Καταζητείται ο Χρήστος Καρακούτας 31 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της εξασφάλισης πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις, κλοπής και πλαστογραφίας, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουλίου, 2025 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.