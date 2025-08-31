Άνδρας ηλικίας 55 ετών συνελήφθη την Κυριακή για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «εναντίον του 55χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία για συνολικά είκοσι υποθέσεις διαρρήξεων, κλοπών και απόπειρας διάρρηξης, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 15 Απριλίου και 31 Αυγούστου 2025».

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 31 Αυγούστου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ