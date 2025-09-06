Νέα επίθεση εναντίον αστυνομικών σημειώθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, με τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) να εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη συχνότητα παρόμοιων περιστατικών. Ο Σύνδεσμος καταδίκασε απερίφραστα τη βία κατά μελών της δύναμης και ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων από την ηγεσία της Αστυνομίας και την Πολιτεία.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΑΚ επαναφέρει το πάγιο αίτημα για καθιέρωση επιδόματος επικινδυνότητας, ζητά την ασφάλιση των αστυνομικών που τραυματίζονται εν ώρα καθήκοντος, καθώς και την τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να αυξηθούν οι προβλεπόμενες ποινές και να επιταχυνθεί η εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό των μελών του, διεκδικώντας τα δικαιώματα και την ασφάλειά τους, ενώ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για την προστασία και ευημερία των αστυνομικών.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σήμερα σημειώθηκε ακόμη μία επίθεση εναντίον μελών μας κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Οι επιθέσεις εναντίον μελών της Αστυνομίας είναι αυξημένες και σχεδόν καθημερινές.

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, ως ο θεσμικός εργασιακός φορέας που εκπροσωπεί τους Αστυνομικούς, καταδικάζει απερίφραστα τέτοιες συμπεριφορές και δηλώνει τη στήριξή του προς τους συναδέλφους μας.

Παράλληλα, καλούμε την Ηγεσία της Αστυνομίας και την Πολιτεία να λάβουν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα, όπως:

• την προώθηση του διαχρονικού αιτήματός μας για καθιέρωση επιδόματος επικινδυνότητας,

• την ασφάλιση των Αστυνομικών που τραυματίζονται εν ώρα καθήκοντος,

• καθώς και την τροποποίηση της νομοθεσίας για αύξηση των προβλεπόμενων ποινών και άμεση εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

Ο Σ.Α.Κ. παραμένει σταθερά στο πλευρό των μελών του, διεκδικώντας τα δικαιώματα και την ασφάλειά τους, ενώ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται για την προστασία και την ευημερία όλων των Αστυνομικών.