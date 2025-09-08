Ανδρας ηλικίας 41 ετών συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά πρόκληση κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία και συγκεκριμένα σε δυο αυτοκίνητα, ο οποίος αφού κατηγορήθηκε γραπτώς στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο ενώπιον Δικαστηρίου για εκδίκαση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι ο Αστυνομικός σταθμός Παραλιμνίου «διερευνά υπόθεση πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, μετά από δύο ξεχωριστές καταγγελίες, για πρόκληση ζημιάς στα ελαστικά των τροχών δύο αυτοκινήτων. Τα δύο οχήματα βρίσκονταν χθες σταθμευμένα σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων, στο Παραλίμνι».

Οι ιδιοκτήτες των δύο οχημάτων «εξέφρασαν υποψίες εναντίον προσώπου, την περιγραφή του έδωσαν στην Αστυνομία. Κατά τη διερεύνηση και έρευνες στην περιοχή, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Παραλιμνίου εντόπισαν άντρα ηλικίας 41 ετών, ο οποίος ομοίαζε με την περιγραφή του υπόπτου».

Ανακρινόμενος ο 41χρονος «παραδέχθηκε την πρόκληση ζημιάς στα δύο οχήματα και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο ενώπιον Δικαστηρίου για εκδίκαση της υπόθεσης».