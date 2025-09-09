Υπό κράτηση για περίοδο τριών ημερών τέθηκε ο 46χρονος που συνελήφθη χθες σε σχέση με την υπόθεση ναρκωτικών που εκτυλίχθηκε στις 25 Μαΐου 2025 όπου εντοπίστηκε ποσότητα 440 γραμμαρίων κάνναβης, μία ζυγαριά, τέσσερις σπαστήρες, 31 πλήρη φυσίγγια διαμετρημάτων 7,65 χιλιοστών και 9 χιλιοστών, καθώς και χρηματικό ποσό των €120.105. Τα τεκμήρια βρέθηκαν σε καφετέρια και σε διαμέρισμα που βρίσκεται πάνω από αυτήν, στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ στο Ζακάκι.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης, με τη δικηγόρο του Κάτια Πιερούδη, να μην φέρει ένσταση.

Όπως πληροφορείται το philenews, από τις εξετάσεις που έγιναν στα τεκμήρια της υπόθεσης και συγκεκριμένα από την έκθεση του Ινστιτούτου Γενετικής, το γενετικό υλικό του υπόπτου συνδέθηκε επιστημονικά με σακουλάκια ναρκωτικών. Παράλληλα, γενετικό υλικό ταυτοποιήθηκε και με δύο ακόμη πρόσωπα, τα οποία καταζητούνται.

Ο 46χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέβη χθες στον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας για να υπογράψει την παρουσία του, αφού κατηγορείται για άλλη υπόθεση. Εκεί του φόρεσαν χειροπέδες.

Ανακρινόμενος από μέλη της ΥΚΑΝ Λεμεσού, αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση των ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση τελούν υπόδικοι ακόμη τρία πρόσωπα, τα οποία παραπέμφθηκαν σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής κάνναβης, κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε τρίτο πρόσωπο, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.