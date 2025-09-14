Πολύ πιθανόν να προκύψουν νέες συλλήψεις για τα όσα σημειώθηκαν έξω από το γήπεδο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Η Αστυνομία, στην επίσημη ενημέρωση που έδωσε για την υπόθεση του 25χρονου, ο οποίος τελεί υπό προσωποκράτηση, δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για το επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη σύλληψη του νεαρού.

Όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό άλλων προσώπων που ενέχονται στο περιστατικό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μαρτυρίες για ανάμειξη και άλλων προσώπων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το επεισόδιο προέκυψε πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Ανόρθωσης και της ΑΕΚ, που διεξήχθη χθες, στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στη Λάρνακα.

Ο 25χρονος συνελήφθη και σήμερα οδηγήθηκε στο Δικαστήριο («εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για μια ημέρα») ως ύποπτος για διερευνώμενη υπόθεση οχλαγωγίας, επίθεσης εναντίον αστυνομικού και αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 7 μ.μ. χθες, πριν την έναρξη του αγώνα, οπαδοί της ομάδας της ΑΕΚ πραγματοποίησαν πορεία προς το στάδιο. Όταν η πορεία έφτασε στο σημείο όπου είχαν παραταχθεί δύο διμοιρίες της ΜΜΑΔ, ο 25χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μέλος της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Ο 25χρονος φέρεται να αντιστάθηκε στη σύλληψή του, σπρώχνοντας τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού.