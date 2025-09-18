Στη σύλληψη 35χρονου Ελληνοκύπριου για κατοχή ναρκωτικών προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) Λευκωσίας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από λήψη και διερεύνηση πληροφορίας, οι ανακριτές ανέκοψαν το όχημα του υπόπτου και σε έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν 900 γραμμάρια κοκαΐνης, χωρισμένα σε 60 συσκευασίες σε σχήμα αυγού.

Ο 35χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις έρευνες για εντοπισμό πιθανών συνεργών.