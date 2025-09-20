Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία γύρω στις 22:00 το βράδυ όταν αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στον χώρο στάθμευσης κατοικίας επιχειρηματία στην κοινότητα Φοινικαριών στην επαρχία Λεμεσού.

Μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε γύρω στις 18:30, μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού να πλησιάζει το σταθμευμένο όχημα και τους επιβαίνοντες να ανοίγουν πυρ.

Ο επιχειρηματίας, υπήκοος Κολομβίας και ιδιοκτήτης εταιρείας, δεν διαμένει πλέον μόνιμα στην Κύπρο.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και παραμένει υπό φρούρηση από την Αστυνομία, ενώ οι ανακριτές συλλέγουν τεκμήρια και λαμβάνουν καταθέσεις με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.