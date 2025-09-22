Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η νέα υπόθεση κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού, με ύποπτη την οικιακή βοηθό που την πρόσεχε. Όσα αντίκρισε η μητέρα της εξάχρονης στο κινητό τηλέφωνο της κόρης της είναι εξοργιστικά.

Μετά την καταγγελία της μητέρας, οι ανακριτές του Κλάδου Διερεύνησης Αδικημάτων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων του Αρχηγείου Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη της 24χρονης οικιακής βοηθού από το Νεπάλ.

Όπως έγκυρα πληροφορείται το philenews, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μητέρα είχε ξαπλώσει το απόγευμα της Κυριακής για να ξεκουραστεί και η ανήλικη κόρη της, βρισκόταν υπό την επίβλεψη της ύποπτης οικιακής βοηθού στο υπνοδωμάτιο της τελευταίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μητέρα το βράδυ της ίδιας ημέρας πήρε το κινητό τηλέφωνο της κόρης της, όπως συνήθιζε να κάνει, για να το ελέγξει. Εκεί αντίκρισε φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία καταγράφονταν τα επίμαχα σημεία του σώματος του κοριτσιού αλλά και ενέργεια κακοποίησης του παιδιού.

Μετά τα όσα είδε η μητέρα, ζήτησε εξηγήσεις από την 24χρονη οικιακή βοηθό, η οποία –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πρώτης– απάντησε πως «έπαιζε με την ανήλικη στο υπνοδωμάτιο της».

Η 24χρονη συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα και οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο, σε διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, διέταξε την κράτησή της για περίοδο 8 ημερών.

Οι έρευνες για τη νέα σοκαριστική υπόθεση βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις τόσο από το ανήλικο κορίτσι όσο και από την ύποπτη. Παράλληλα, πρόκειται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης, ενώ τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και της ύποπτης θα περάσουν από επιστημονικές, δικανικές και άλλες εξετάσεις.