Τοποθετώντας τον εαυτό του στη σκηνή, ο 29χρονος από το Νεπάλ, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με τη φωτιά που ξέσπασε στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 στην περιοχή Πλατρών, ισχυρίζεται ότι άναψε τσιγάρο και το πέταξε χωρίς όμως να καταλάβει ότι προκάλεσε πυρκαγιά. Ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για οκτώ ημέρες.

Όπως πληροφορείται το philenews, ανακρινόμενος ο 29χρονος τοποθετεί τον εαυτό του στη σκηνή των γεγονότων, υποστηρίζοντας πως ήταν μεθυσμένος, άναψε τσιγάρο και ξάπλωσε πάνω σε παγκάκι και κάπνιζε. Πριν από αυτό είχε καταναλώσει αλκοολούχα ποτά σε δύο διαφορετικούς χώρους. Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Δήλωσε επίσης ότι εργάζεται σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 8 το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν δύο εστίες φωτιάς στην άκρη δρόμου στις Πάνω Πλάτρες, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων μεταξύ τους. Για την κατάσβεση της φωτιάς μετέβησαν στην περιοχή μέλη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών και πολίτες.

Από την πρώτη εστία φωτιάς κάηκαν περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα άγριας βλάστησης, ενώ από τη δεύτερη περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα. Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εξασφαλίστηκαν βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, στα οποία καταγράφεται ο ύποπτος να περνά από σημεία κοντά στις εστίες όπου ξέσπασαν οι φωτιές.