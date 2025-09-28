Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.) χαιρετίζει τη μεγάλη επιτυχία της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση των 102 κιλών ναρκωτικών και στη σύλληψη των υπόπτων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιτυχία αυτή αποτυπώνει τον καθημερινό και επίμονο αγώνα των Αστυνομικών στην πρώτη γραμμή κατά του οργανωμένου εγκλήματος και υπενθυμίζει την αναγκαία στήριξη της κοινωνίας στο έργο τους.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Κ.) εκφράζει τα θερμά συγχαρητήριά του προς τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) για τη μεγάλη επιτυχία τους με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 100 κιλών ναρκωτικών, καθώς και τη σύλληψη των εμπόρων που βρίσκονταν πίσω από αυτή τη σοβαρή υπόθεση.

Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών είναι συνεχής, επίμονος και δύσκολος, αλλά οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, αποδεικνύοντας τις καθημερινές μάχες που δίνουν οι συνάδελφοί μας στην πρώτη γραμμή.

Αυτή η επιτυχία αποτελεί την πιο ηχηρή απάντηση σε όσους, πολιτικά πρόσωπα και άλλους, επιλέγουν να κατηγορούν καθημερινά τους Αστυνομικούς για ανικανότητα ή διαφθορά, με μοναδικό σκοπό να προωθήσουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Η Αστυνομία έχει αποδείξει έμπρακτα τον διαρκή πόλεμο που δίνει κατά του εγκλήματος και ειδικότερα της μάστιγας των ναρκωτικών.

Η καλόπιστη κριτική είναι καλοδεχούμενη και μας κάνει καλύτερους, όμως η εργαλειοποίηση και η εκμετάλλευση του έργου μας για πολιτικά οφέλη είναι απαράδεκτη.

Ζητούμε από όλους να αφήσουν την Αστυνομία εκτός προεκλογικών εκστρατειών και σκοπιμοτήτων, δείχνοντας σεβασμό στους πέραν των πέντε χιλιάδων Αστυνομικούς που καθημερινά υπηρετούν την κοινωνία με αφοσίωση και κίνδυνο για τη ζωή τους.

Ο Σ.Α.Κ. καλεί όλους τους φορείς, τις Αρχές και τους πολίτες να συστρατευτούν σε έναν κοινό αγώνα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα των ναρκωτικών, που αποτελούν άμεση απειλή για τη νεολαία και το μέλλον του τόπου μας.

Τέλος, καλεί τα μέλη του, που καθημερινά δίνουν τον αγώνα στην πρώτη γραμμή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, να συνεχίσουν το σπουδαίο έργο τους, γνωρίζοντας ότι ο Σ.Α.Κ. θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα τους, διεκδικώντας τον σεβασμό, την αναγνώριση και τα μέσα που χρειάζονται για να επιτελούν το καθήκον τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.