Στο πλαίσιο των ενεργειών της Αστυνομίας – Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, για τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν στην Κύπρο ναρκωτικές ουσίες, σήμερα το μεσημέρι, μετά από υπόδειξη μελών της ΥΚΑΝ, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, υπέβαλαν σε έλεγχο 30χρονο, ο οποίος αφίχθηκε στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού.

Κατά την έρευνα που έγινε στην αποσκευή που είχε στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστικές συσκευασίες οι οποίες περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 1072 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του στη Λάρνακα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν καφέ συμπαγή ουσία ρητίνης κάνναβης, μεικτού βάρους 57 γραμμαρίων, τρεις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους οκτώ γραμμαρίων και μία ζυγαριά ακριβείας.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.