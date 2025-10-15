Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται από την Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπής περιουσίας και κακόβουλης ζημιάς, αδικήματα που διαπράχθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού.

Παρακαλείται από τις Αρχές, οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802200 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Δείτε εικόνα: