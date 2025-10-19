Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της SALLY MITTAL, 61 ετών, η οποία απουσιάζει από τις 19/10/2025, από τη ξενοδοχειακή μονάδα όπου διαμένει στη Λεμεσό.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.65 μ. περίπου, με ξανθά κοντά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη φανέλα και ροζ παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.