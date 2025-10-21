Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής σε κλήση που δέχθηκε σήμερα το πρωί για απεγκλωβισμό βρέφους τριών μηνών σε όχημα στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε γύρω στις 9:00. Πλήρωμα της Υπηρεσίας έσπευσε άμεσα στο σημείο και κατάφερε να κατεβάσει το παράθυρο του οχήματος, ανοίγοντας την πόρτα και απεγκλωβίζοντας το βρέφος.

Το παιδί που είναι καλά στην υγεία του, παραδόθηκε στη μητέρα του, η οποία βρισκόταν στη σκηνή.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το βρέφος κλειδώθηκε στο όχημα.

Όπως δήλωσε στο philenews, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, η Υπηρεσία λαμβάνει τακτικά κλήσεις για παρόμοια περιστατικά. Εξήγησε ότι «υπάρχει πάντα άμεση ανταπόκριση σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα μέλη μας βρίσκουν τρόπο να το απεγκλωβίσουν παραβιάζοντας ή σπάζοντας το παράθυρο».

Ωστόσο, πρόσθεσε πως τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί η άμεση επέμβαση των γονέων.

«Συστήνουμε στους γονείς να είναι σε εγρήγορση και να μη λειτουργούν επιπόλαια», κατέληξε ο κ. Κεττής.