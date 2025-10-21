Σε συναγερμό τέθηκε οι Αρχές μετά από επίθεση και ληστεία στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 18:00 άντρας έγινε αντιληπτός από προσωπικό υπεραγοράς στην Πάφο, να κλέβει προϊόντα, ως επί το πλείστον αλκοολούχα ποτά.

Στην προσπάθεια τους να τον περιορίσουν, φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε υπάλληλο, χωρίς ωστόσο να εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή και εντόπισαν τον άντρα σε κοντινή απόσταση από την υπεραγορά, ο οποίος επιχειρούσε να εισέλθει στο αυτοκίνητό του, για να διαφύγει.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε περιουσία και μαχαίρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για 48χρονο Γεωργιανό.

Διερευνώνται αδικήματα, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, ληστείας, μαχαιροφορίας και τραυματισμού.