Προαγωγές στον ανώτερο βαθμό της ιεραρχίας, πριν τις τρεις θέσεις της ηγεσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο Αρχηγός Αστυνομίας με την έγκριση του αρμόδιου υπουργού.

Οι 14 προαχθέντες στον βαθμό του ανώτερου αστυνόμου, κατέχουν διευθυντικές θέσεις, ενώ μελλοντικά θα είναι οι διεκδικητές των δύο θέσεων βοηθών αρχηγών που θα κενωθούν εντός του 2026. Από τις 20/10/2025 προάγονται σε ανώτερο αστυνόμο οι: Σοφοκλής Ιωνάς, Νίκος Τσαππής, Αντώνης Γεωργίου, Γεώργιος Χινινός, Ανδρέας Αγγελίδης, Παναγιώτης Κουντουρέσιης, Ιωάννης Σωτηριάδης, Νίκος Χρυσοστόμου, Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, Χρίστος Μούης, Θωμάς Χατζήκυριακου, Μάρκος Νικολεττής, Χάρης Φιλιππίδης, Στέλιος Αριστείδου και από τις 23/10/2025 ο Κλείτος Ερωτοκρίτου. Ήδη ο Αντώνης Γεωργίου βρίσκεται με άδεια αφυπηρέτησης, ενώ αφυπηρετούν σύντομα οι Γιώργος Χινινός και Ιωάννης Σωτηριάδης.

Αρχές του 2026 (περί τον Μάρτιο) αφυπηρετεί ο βοηθός αρχηγός Ιωάννης Μαυρόχαννας, ενώ περί τα μέσα του ’26 ο έτερος βοηθός αρχηγός Γιαννάκης Γεωργίου, οπόταν τις θέσεις τους θα καλύψουν δύο εκ των αστυνόμων που προήχθησαν σήμερα.

Στο μεταξύ, αναμένεται ότι εντός των αμέσως επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν και οι προαγωγές των αστυνόμων Α και Β και μεταγενέστερα και των υπολοίπων βαθμών.