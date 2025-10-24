Για άσεμνες επιθέσεις συνελήφθη 24χρονος στη Λεμεσό, καθώς και για διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, διενεργήθηκε σύλληψη 24χρονου για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και άσεμνων επιθέσεων

Σχετικά με την πιο πάνω υπόθεση, συνελήφθη χθες το μεσημέρι βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, 24χρονος κάτοικος Λεμεσού.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας συνεχίζει τις εξετάσεις.