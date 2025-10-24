Το Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 11 ετών σε 39χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, που διαπράχθηκε μεταξύ των ετών 2019 -2022 στην επαρχία Αμμοχώστου.

Το Κακουργιοδικείο εξέδωσε επίσης διάταγμα, με το οποίο απαγορεύεται στον 39χρονο, να πλησιάζει παιδιά και χώρους όπου συχνάζουν παιδιά, για χρονική περίοδο έξι ετών μετά την αποφυλάκισή του.

Από την αρχή του 2025, ο Κλάδος Διερεύνησης Υποθέσεων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων, της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων, δέχθηκε συνολικά 290 καταγγελίες για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Κατά το τρέχον έτος τα μέλη του Κλάδου προχώρησαν στη σύλληψη 35 προσώπων, σχετικά με το εν λόγω αδίκημα, ενώ επιτεύχθηκαν 54 ποινικές καταδίκες προσώπων, για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και παιδικής πορνογραφίας.