Αποχωρεί από τη θέση της ως Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας η κ. Κυριακή Λαμπριανίδου, ένα χρόνο μετά τον διορισμό της στο συγκεκριμένο πόστο.

Τη θέση της αναλαμβάνει πλέον ο Βύρων Βύρωνος, Αναπληρωτής Ανώτερος Υπαστυνόμος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα υπηρετούσε στην Αστυνομική Ακαδημία. Διετέλεσε και υπεύθυνος του Γραφείου Πρόληψης.

Ο κ. Βύρωνος μετατέθηκε σήμερα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού – Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας δημόσιων Σχέσεων της Αστυνομίας και θα αναλάβει καθήκοντα στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Η κ. Λαμπριανίδου ευχαρίστησε γραπτώς τους λειτουργούς των ΜΜΕ «για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας».

Όπως ανέφερε, «με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω νέα καθήκοντα σε νευραλγική υπηρεσία της Αστυνομίας, με βάση τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μου προσόντα, συνεχίζοντας με αφοσίωση την προσφορά μου».

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, θα μετακινηθεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΥΔΑΠ) της Αστυνομίας.